Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Врачи в Москве провели 10 операций женщине, на которой сгорело платье
Специалисты Института имени Склифосовского спасли жизнь женщины, получившей серьезные ожоги во время приготовления ужина на кухне, заявили в пресс-службе учреждения.
Во время приготовления ужина произошла трагедия, приведшая к тяжелейшим ожогам – 60% поверхности тела пострадавшей были поражены, а треть из них оказались глубокими, говорится в Telegram-канале учреждения.
Пострадавшую в экстренном порядке доставили в Ожоговый центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Врачи-комбустиологи, реаниматологи, токсикологи и другие эксперты провели более 10 операций. Они удалили некротизированные ткани и восстановили кожный покров с помощью пересадки лоскутов. Для ускорения заживления использовались инновационные методы: коллагеновые повязки и дермальный матрикс, которые изготавливаются в отделении биотехнологий института.
Женщина не только выжила, но и смогла вернуться к полноценной жизни.
Ранее специалисты Детского клинического центра имени Рошаля провели операцию полуторагодовалому мальчику, который съел 130 магнитов и литиевую батарейку.