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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    На подлете к Москве сбили дрон
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    8 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    12 июня 2026, 09:22 • Новости дня

    NYT: США лишат НАТО трети истребителей в Европе

    The New York Times: США выведут треть истребителей из Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон готовится масштабно сократить военное присутствие в Европе, лишив Североатлантический альянс трети боевых самолетов и авианосной ударной группы, пишет The New York Times.

    Вашингтон намерен на треть сократить число истребителей, предоставляемых для операций НАТО в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times. Соответствующий план союзники получили в начале июня.

    Количество самолетов F-16 и F-15E уменьшится примерно со 150 до 100. Кроме того, планируется вывести часть самолетов морской разведки – их число сократится с 26 до 15. Также из региона будут переброшены все восемь американских самолетов-заправщиков.

    Ожидается передислокация подводной лодки с ракетным вооружением и авианосной ударной группы. В Пентагоне эту информацию пока не комментируют. В апреле президент США Дональд Трамп заявлял о возможном пересмотре участия страны в альянсе из-за отсутствия поддержки в конфликте с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сократил военное присутствие США в Европе до уровня 2021 года. Главнокомандующий силами альянса Алексус Гринкевич подтвердил дополнительный вывод нескольких сотен американских военнослужащих.

    Ранее Вашингтон решил уменьшить численность своих вооруженных сил на немецкой территории.

    11 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас

    Франция предложила расширить полномочия главы евродипломатии Каллас

    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж инициировал масштабную реорганизацию внешнеполитического ведомства объединенной Европы из-за неэффективного реагирования на международные кризисы, сообщают западные СМИ.

    Французские дипломаты выступили за реорганизацию дипломатической службы Евросоюза и расширение полномочий ее руководителя Кайи Каллас. Причиной инициативы стала низкая эффективность Брюсселя в условиях международных конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Документ отражает мнение многих чиновников и дипломатов ЕС о том, что Брюссель слишком медленно и неорганизованно реагирует на чрезвычайные ситуации из-за разногласий между его институтами, лидерами и правительствами 27 государств-членов», – пишет агентство. Трудности возникают из-за смешения функций Еврокомиссии и внешнеполитического ведомства.

    Для исправления ситуации предложено три варианта реформ. Это либо передача всей внешней политики под контроль Еврокомиссии, либо делегирование функций дипломатической службы Совету ЕС, или существенное расширение полномочий Каллас.

    Журналисты подчеркивают, что реализация последнего сценария сделает Каллас первым исполнительным вице-президентом. В результате она сможет напрямую руководить профильными комиссарами и департаментами, отвечающими за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, другие европейские СМИ отмечают, что европейские государства, наоборот, рассматривают возможность сокращения влияния дипломатической службы ЕС.

    Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за смену главы европейской дипломатии.

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    11 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
    Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об обязательном автоматическом уничтожении украинских аппаратов при приближении к румынским границам.

    Мируцэ выступил с инициативой, чтобы украинские морские дроны запрограммированно взрывались, не заходя в украинские воды, передает РИА «Новости».

    В пятницу возле порта Констанца сдетонировал морской беспилотник. Позднее выяснилось, что из пяти обнаруженных аппаратов один взорвался на Украине, а остальные четыре – в румынских водах.

    «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – заявил Мируцэ.

    Глава ведомства подчеркнул необходимость установки электронных датчиков для отслеживания местоположения техники. Он также запросил у Киева содействие в расследовании обстоятельств произошедшего взрыва.

    Новейший украинский безэкипажный катер взорвался в румынском порту Констанца. Этот морской аппарат входил в потерявшую управление группу из пяти дронов.

    Ранее власти Греции подготовили официальную дипломатическую ноту Украине из-за обнаружения аналогичного катера со взрывчаткой.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 10:23 • Новости дня
    ОСК: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США
    ОСК: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М «Адмирал Нахимов» заставила американских военных аналитиков пересмотреть концепцию ударных сил флота США, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

    Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Петербурге заявил, что возможности обновленного крейсера «Адмирал Нахимов» оказали влияние на формирование концепции так называемого «Золотого флота» США, передает ТАСС.

    «Не исключено, что возможности нашего корабля заставили задуматься военных аналитиков за океаном и заметно повлияли на формирование концепции ударных сил так называемого Золотого флота США», – заявил руководитель ОСК. Он отметил, что характеристики американских кораблей класса TRUMP схожи с теми, что реализованы в российском крейсере.

    По словам Пучкова, «Адмирал Нахимов» прошел комплексное обновление, в ходе которого устаревшие системы заменили на современные образцы вооружения. В результате корабль по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. Сейчас крейсер находится на этапе испытаний, которые идут строго по графику, утвержденному ВМФ. После их завершения российский флот получит современный корабль для выполнения задач в любой точке Мирового океана.

    Ранее тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» перешел к финальной стадии проверок после масштабной модернизации.

    Осенью прошлого года тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний.

    В конце прошлого года Белый дом анонсировал создание американского «золотого флота» из десяти новых линкоров.

    Передачу обновленного судна Военно-морскому флоту России запланировали на 2026 год.

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    11 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    В Киеве заставили прохожих встать на колени перед погибшим бойцом ВСУ

    Военные ВСУ в нецензурной форме потребовали от киевлян встать на колени перед траурной колонной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре украинской столицы прохожих в грубой форме принудили встать на колени во время проезда кортежа с телом погибшего военнослужащего.

    Во время движения траурной процессии с телом погибшего бойца ВСУ по центру Киева прохожих заставляли опускаться на колени, сопровождая требования нецензурной бранью, пишет издание «Украина.ру». Опубликованные кадры демонстрируют агрессивное поведение сопровождающих колонну лиц.

    На видео запечатлено, как молодая девушка встает на колени перед проезжающими машинами. Из черного автомобиля с украинским флагом в адрес случайных свидетелей звучали угрозы и мат. «Стой, будешь следующим», – кричали из проезжавшей машины.

    Издание подчеркивает, что подобное агрессивное принуждение не имеет отношения к элементарной человеческой культуре, однако на Украине теперь формируются свои специфические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, похоронные процессии ВСУ уже требовали от украинцев вставать на колени перед катафалками.

    Вместе с тем недавно киевские военкомы жестоко избили потерявшего на фронте обе ноги ветерана. А в Черниговской области мобилизованных мужчин под выстрелы заставляли ползать по земле.

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    11 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Крылатые ракеты «Брамос» обеспечили стремительную победу в операции «Синдур»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешное применение сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» позволило в кратчайшие сроки завершить боевые действия и привело к резкому росту экспортных заказов на это оружие, заявил управляющий содиректор компании BrahMos Aerospace Александр Максичев.

    Сверхзвуковое оружие сыграло ключевую роль в успехе операции «Синдур», сообщил Максичев на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026», передает ТАСС.

    «Ракета «Брамос» сыграла очень большую роль в успехе операции «Синдур», которая произошла год назад. В ходе этого короткого индийско-пакистанского конфликта было выпущено несколько ракет «Брамос» с самолета-носителя Су-30, и, как сообщают индийские источники, они все попали в назначенные цели. В результате этой операции эта война была в кратчайшие сроки завершена, и было подписано соответствующее соглашение», – сказал Максичев.

    Содиректор компании подчеркнул, что военные высоко оценили эффективность комплекса в реальных боевых условиях. Он отметил, что успешное применение привело к появлению множества новых заказов и обращений к BrahMos Aerospace, что полностью подтверждает заявленные характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар индийских ракет BrahMos сорвал запланированное наступление Пакистана.

    После успешного применения оружия в ходе операции «Синдур» интерес к его покупке выразили представители 15 государств.

    Осенью прошлого года Индия и Индонезия завершили переговоры по экспорту этих сверхзвуковых крылатых ракет.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Полянский предупредил об ответе Москвы на военные приготовления Запада

    Полянский: Россия не будет сидеть сложа руки на фоне подготовки Запада к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена решительно реагировать на стремительную милитаризацию европейских государств и учения североатлантического альянса у своих границ, сообщил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета Организации.

    «Коллеги, я надеюсь, что вы понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки, пока вы под видом «борьбы за мир» будете готовиться к войне с Россией. Мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Полянский добавил, что 11 июня начался второй этап совместных учений России и Белоруссии с использованием нестратегических ядерных сил. Эти маневры призваны поддержать боеготовность в условиях напряженности, созданной европейскими государствами.

    Постпред подчеркнул отсутствие угроз со стороны Москвы, однако напомнил о праве защищать сограждан и инфраструктуру любыми доступными методами. Он призвал оппонентов остановиться, оставив окончательный выбор за ними.

    В мае начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов для совместных учений России и Белоруссии.

    В марте Полянский заявил о подготовке Европейского союза к военному конфликту с Москвой.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова назвала милитаризацию западных стран признаком подготовки к полномасштабной войне.

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    11 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    ЕК отказалась вводить санкции против российского алюминия и глинозема

    ЕК не стала включать алюминий и глинозем в новый пакет санкций против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз решил не применять ограничительные меры в отношении российского сырья для производства алюминия на фоне громкого политического расследования в Ирландии.

    Ограничения против российского глинозема и алюминия не войдут в 21-й пакет европейских санкций. Об этом на специальном брифинге в Брюсселе рассказала официальный представитель Европейской комиссии Шивон Макгарри, передает ТАСС.

    «Мы не включили глинозем в 21-й пакет санкций. Но мы мониторим ситуацию с Ирландией и ждем итогов расследования ирландских властей», – заявила представитель ведомства.

    Накануне в Ирландии начался крупный политический скандал из-за информации о масштабных поставках местного глинозема в Россию. При этом сейчас торговля этим видом сырья не подпадает под какие-либо международные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году европейские власти рассматривали возможность полного запрета на импорт отечественного алюминия.

    При этом, ранее ЕС превысил собственную квоту на импорт российского алюминия, только за месяц закупив 290 тыс. тонн при годовом лимите в 275 тыс. тонн.

    До этого стало известно, что Россия увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза до рекордных показателей с сентября 2024 года.

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    11 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Польский город отказался дарить Украине автобусы из-за улицы Бандеры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэрия польского города Кельце передумала передавать Виннице списанные автобусы марки Solaris из-за того, что в украинском городе есть улица имени Степана Бандеры.

    Власти польского города Кельце отказались от идеи передать на Украину 15 подержанных автобусов. Транспортные средства, отработавшие свой ресурс за 17 лет, планировалось подарить Виннице, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Polsat.

    «Нам удалось предотвратить передачу даром 15 городских автобусов в Винницу, в котором находится улица, названная в честь преступника Бандеры», – заявил член городской мэрии Кельце Михал Чихи. По его словам, администрация пошла на этот шаг после массового возмущения местных жителей.

    Улица Степана Бандеры появилась в украинском городе в 2022 году. Историки в Польше подчеркивают, что лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) несет прямую ответственность за геноцид польского населения, в частности во время Волынской резни. Теперь не переданные Украине автобусы просто утилизируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память жертв Волынской резни.

    Ранее власти польского Люблина сняли флаг Украины со здания мэрии на фоне героизации украинских националистов. А в конце мая лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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    11 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Германия впервые представила реактивный дрон-перехватчик с ракетой IRIS-T

    Tекст: Дарья Григоренко

    На авиасалоне ILA Berlin впервые продемонстрировали инновационную систему противовоздушной обороны, представляющую собой реактивный аппарат с установленным зенитным вооружением.

    Оружейный концерн Diehl Defence разработал концепцию воздушного базирования ракет, передает The War Zone.

    Новинка под названием Cobra 600 способна доставлять боеприпасы на расстояние около 400 километров. Это значительно расширяет радиус действия стандартных наземных комплексов.

    Платформа создана стартапом Polaris Raumflugzeuge и оснащена двумя микротурбореактивными двигателями с тягой по девять килограммов каждый. Конструкция предусматривает возможность установки до четырех силовых установок. Аппарат взлетает со стандартных взлетно-посадочных полос и автотрасс благодаря убирающемуся шасси.

    Беспилотник задуман как передовая пусковая установка, интегрированная в единую сеть с наземными радарами. Комплекс уже прошел первые летные испытания с габаритно-весовым макетом ракеты. Опыт применения систем ПВО на Украине оказал значительное влияние на развитие данного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Берлин подписал с Киевом соглашение о передаче 36 установок IRIS-T.

    В феврале Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч боевых дронов на сумму 536 млн евро.

    В прошлом году украинские власти заключили с немецкой компанией Diehl Defence договор о совместном производстве систем противовоздушной обороны.

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    11 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    В Раде заявили о дефиците финансирования ВСУ

    Депутат Рады Железняк сообщил о нехватке денег для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нехватка средств для обеспечения украинской армии в текущем году достигла почти шести миллиардов долларов, необходимых для покрытия базовых нужд и повышения выплат военным, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Дефицит финансирования Вооруженных сил Украины на этот год составляет около 150 млрд гривен (3,3 млрд долларов). Для повышения зарплат военнослужащим к этой сумме требуется найти еще 120 млрд гривен (2,6 млрд долларов), рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные премьер-министра страны Юлии Свириденко, передает РИА «Новости».

    «Сегодня была встреча фракций с правительством. Коротко о финансировании повышения зарплат военным и реформах оплаты труда. Премьер сообщила, что дефицит финансирования сейчас армии – это без каких-либо изменений по оплате труда – составляет где-то 150 млрд гривен», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

    По словам депутата, глава правительства пояснила, что для проведения реформы системы оплаты труда необходимо дополнительно 120 млрд гривен. Таким образом, в бюджет не заложили достаточно средств для закрытия текущих потребностей на зарплаты военным и проведения реформы – общая сумма нехватки составляет 270 млрд гривен (около 6 млрд долларов), добавил Железняк.

    Накануне депутат Рады Нина Южанина отмечала, что парламент поддержал увеличение военных расходов бюджета на 2026 год, сократив при этом траты на закупку вооружения для ВСУ на 40 млрд гривен (887,1 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект изменений украинского бюджета на 2026 год исключил обещанное повышение выплат военнослужащим.

    В конце прошлого года Верховная рада приняла государственный бюджет с рекордным дефицитом в 1,9 трлн гривен. Прошлой осенью парламент одобрил увеличение оборонных расходов на 325 млрд гривен ради предотвращения задержек зарплат военным.

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    11 июня 2026, 22:45 • Новости дня
    МИД призвал западные СМИ перестать называть НАТО оборонительным союзом

    Посол Корчунов призвал Запад перестать называть НАТО оборонительным союзом

    Tекст: Вера Басилая

    Западным медиа необходимо отказаться от транслирования неправдоподобного мифа о Североатлантическом альянсе как об исключительно оборонительном объединении, заявил глава российской дипмиссии в Норвегии Николай Корчунов.

    Глава российской дипмиссии в Норвегии Николай Корчунов выступил с заявлением о роли Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В интервью местной телерадиокомпании NRK дипломат подчеркнул милитаристскую природу организации.

    «Призываю западные СМИ прекратить ретранслировать нелепый, совершенно неправдоподобный миф о НАТО как «оборонительном союзе», – сказал посол. По его словам, всему миру уже давно известна агрессивная и хищническая суть этого объединения.

    Корчунов пояснил, что главная цель альянса состоит в сохранении глобального доминирования коллективного Запада во главе с США при помощи силовых и насильственных методов.

    Дипломат добавил, что Москва оценивает не только действия блока в целом, но и шаги отдельных его членов. Такие действия могут происходить неформально, но при поддержке союзников, как это было с военной накачкой Киева.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов назвал оборонительный характер Североатлантического альянса политическим мифом.

    Корчунов рассказал об отработке сценариев захвата Калининградской области на учениях военного блока.

    Глава российской дипмиссии в Осло пообещал адекватный ответ на создаваемые со стороны Норвегии угрозы.

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    11 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Суд ЕС оставил в силе санкции против Национального расчетного депозитария

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд Европейского союза отклонил апелляцию Национального расчетного депозитария России на решение суда низшей инстанции от 20 ноября 2024 года, оставив в силе санкции Евросоюза против этой организации.

    В опубликованном заявлении подчеркивается, что инстанция поддержала ранее принятое решение и не нашла оснований для его пересмотра, передает ТАСС.

    В документе суда говорится: «Суд постановил отклонить апелляционный иск. НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» должен оплатить свои издержки и издержки Евросовета. Еврокомиссия [добровольно присоединившаяся к разбирательству на стороне Евросовета] должна самостоятельно оплатить свои издержки». Таким образом, депозитарий обязан покрыть расходы по процессу как со своей стороны, так и со стороны Совета ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Суд Европейского союза разрешил замораживать активы россиян, переписанные на родственников или офшоры при сохранении фактического контроля.

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий Евросоюза в отношении суверенных активов регулятора.

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