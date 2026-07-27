Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Путин: Запад с 2022 года запустил русофобскую машину на полный ход
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что Россия давно сталкивается с попытками ограничения со стороны Запада, но с 2022 года русофобская машина была запущена на полный ход.
Путин заявил, что Запад с 2022 года запустил русофобскую машину на полный ход, передает РИА «Новости».
«С незаконными ограничениями, с попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно, и после «Русской весны» 2014 года, и до этого. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход», – сказал Путин.
Президент также добавил, что западные страны устанавливают мировые рекорды как по количеству введенных санкций, так и по их абсолютной бесполезности.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности России дать решительный отпор антироссийским шагам.