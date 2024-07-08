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    Как Бразилия и Иран обеспечат финансовые интересы России
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана
    Лукьянов: Макрон скоро вновь «зачирикает» на международной арене
    Российские военные уничтожили три РСЗО HIMARS и обслуживающих иностранцев
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине
    По факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле Останкино завели дело
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    32 комментария
    8 июля 2024, 14:15 • Новости дня

    Источник: Командующим Балтфлотом стал вице-адмирал Липилин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Сергей Липилин, ранее находившийся на посту замкомандующего этим флотом, сообщил источник в морских кругах.

    Липилин назначен командующим Балтийским флотом, сказал собеседник ТАСС.

    Напомним, предыдущий командующий Балтфлота Владимир Воробьев был назначен в апреле 2023 года.

    7 июля 2024, 17:13 • Новости дня
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    Лавров анонсировал ответ России на участие США в наведении ракет ВСУ
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские ракеты не смогли бы полететь на российские регионы без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы станет известно «в обозримом будущем», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Лавров, комментируя обстрелы регионов России со стороны ВСУ, заявил, что без участия США эти ракеты никуда бы не полетели, передает РИА «Новости».

    Глава МИД также напомнил, что «президент сказал, что мы будем реагировать».

    Он также отреагировал на заявления НАТО и США о том, что они не принимают участия в конфликте с Россией. Лавров назвал это «плохой миной при плохой игре».

    Ранее в Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России. Сенатор Константин Долгов сказал газете ВЗГЛЯД, что Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, и в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус.

    Напомним, помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен заявил, что Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта.

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    7 июля 2024, 17:56 • Новости дня
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана
    @ TATYANA ZENKOVICH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира» на следующей неделе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что в настоящее время «завершается первая неделя председательства Венгрии в ЕС, в ходе которой всем стало ясно, что в ближайшие шесть месяцев это будет миротворческая миссия». По его словам, Венгрия будет делать все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из «удушающего военного кризиса», передает РИА «Новости».

    Глава венгерского МИД подчеркнул, что Орбан столкнулся с критикой провоенных политиков ЕС из-за своего визита в Москву. Он добавил, что такие нападения не смогут сдержать Венгрию, поэтому миротворческая миссия продолжается и даже усиливается. Сийярто в свою очередь призвал «европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить».

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата от Совета ЕС, чтобы представлять Евросоюз на неформальном саммите Организации тюркских государств в азербайджанском городе Шуша.

    Кроме того, Боррель заявил, что Орбан не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что миссия Орбана в Москве заставила Запад нервничать.

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    8 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская разведка при помощи НАТО попыталась угнать российский ракетоносец Ту-22М3, эту попытку пресекли. Российские силы ввели в заблуждение украинскую сторону и нанесли удар по украинскому военному аэродрому, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Украинская разведка попыталась завербовать российского военного летчика, ему обещали не менее 2 млн долларов за угон и итальянское гражданство, указало ведомство, передает ТАСС.

    Самолет планировалось переправить на территорию Украины. К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

    В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком. Они попытались угрожать ему: «Иначе будет как я обещал. Начну передавать приветы через девочек. Думаешь, так будет лучше?».

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также требовал сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    7 июля 2024, 23:19 • Новости дня
    Личности отказавшихся вставать во время гимна в школе КБР родителей установлены

    Tекст: Максим Попов

    В Министерстве просвещения Кабардино-Балкарии сообщили, что личности родителей, которые проявили неуважение к гимну России в одной из школ республики, установлены.

    Как отмечается в сообщении, в настоящее время ситуация находится в работе правоохранительных органов. После этого к родителям будут применены соответствующие меры в рамках действующего законодательства, передает РИА «Новости».

    В Министерстве также отметили, что никто из учеников школы не проявлял неуважения во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в некоторых публикациях, оказался дошкольником.

    В Министерстве также отметили, что никто из учеников школы не проявлял неуважения во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в некоторых публикациях, оказался дошкольником.

    Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, сделанные в школе № 33 в Нальчике. На них некоторые родители не встали для торжественного исполнения гимна России, а остались на своих местах в актовом зале. Несколько человек были замечены с телефонами.


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    8 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Реакция российского посла в Гааге Владимира Тарабрина на решение Нидерландов по отправке 24 истребителей F-16 киевскому режиму «разочаровывает», заявил нидерландский министр иностранных дел Каспар Велдкамп.

    «Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», – заявил министр в эфире телеканала NOS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что реакция посольства была «разочаровывающей».

    Напомним, Тарабрин заявил, что Россия рассматривает решение Нидерландов по отправке F-16 Украине как сознательное решение по наращиванию эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут считаться законными целями в ходе СВО.

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    7 июля 2024, 17:24 • Новости дня
    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России

    NYT: Белый дом боится навредить кампании Байдена новыми санкциями против России

    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России
    @ Tom Brenner/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин, пишет издание The New York Times.

    Также сообщается, что рост цен на нефть и бензин в США негативно повлияет на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Такая перспектива не дает Вашингтону вводить ограничения, передает RT. При этом американский минфин настаивает на необходимости введения подобных санкций.

    «Этот спор является редким публичным случаем внутреннего разногласия в администрации Джо Байдена по поводу инфляции и политики в отношении Украины», – добавляют авторы NYT.

    Как пишет американское издание, «дебаты отражают напряженность, которая всегда лежала в основе новых усилий администрации по ограничению продаж российской нефти: как ослабить военную машину Москвы, не вызвав политической реакции, которая может возникнуть из-за причинения вреда американским водителям».

    Ранее в США заявили, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.

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    7 июля 2024, 16:09 • Новости дня
    Иранский эсминец опрокинулся на берегу Персидского залива

    На иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошла авария

    Tекст: Дарья Григоренко

    На эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил Ирана, находившемся в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, произошла авария, сообщили СМИ.

    Как пишет Tasnim, авария произошла на фрегате Sahand класса Mouj вблизи ремонтного комплекса в Бендер-Аббасе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что предварительной причиной аварии стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновения воды после ремонта вала фрегата.

    По данным YJC, Sahand во время ремонта у причала потерял равновесие из-за попадания воды в резервуары. «К счастью, благодаря тому, что глубина у берега была небольшой, кораблю быстро возвращают равновесие», – говорится в сообщении.

    В результате происшествия несколько человек пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы.

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    7 июля 2024, 21:25 • Новости дня
    Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    На выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», третье место предварительно занимает «Национальное объединение», сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.

    Так, «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест в парламенте, коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона – от 150 до 175 мест в парламенте. Правая партия Ле Пен «Национальное объединение» получит от 115 до 150 мест, передает РИА «Новости».

    Как сообщают французские СМИ, ни одна из партийных коалиций во Франции не набирает абсолютного большинства в парламенте, передает

    Ранее правая партия «Национальное объединение» заняла первое место в первом туре парламентских выборов во Франции.


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    8 июля 2024, 09:53 • Новости дня
    По факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле Останкино завели дело
    По факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле Останкино завели дело
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено по факту изнасилования сотрудницы «Матч ТВ» в Москве, задержаны трое граждан Узбекистана, сообщили в Следственном комитете России.

    Задержаны трое подозреваемых, это граждане Узбекистана, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о сотруднице «Матч ТВ».

    Информацию о том, что изнасилована работница телеканала подтвердила замгендиректора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

    Сама девушка заявила, что нападавшие были мигрантами, инцидент произошел рядом с телецентром «Останкино» 6 июля около 2.30 мск, передает «Лента.ру».

    В 2022 году в Москве двое пьяных дворников-мигрантов в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали местную жительницу.

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    8 июля 2024, 01:05 • Новости дня
    Лукьянов: Макрон скоро вновь «зачирикает» на международной арене
    Лукьянов: Макрон скоро вновь «зачирикает» на международной арене
    @ Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Макронисты умело сыграли на перераспределении политических сил, избежав полной катастрофы. В этих условиях президент Пятой республики совсем скоро почистит перышки и снова «зачирикает» на международной арене, как ни в чем не бывало. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя итоги внеочередных парламентских выборов во Франции.

    «Макрон, видимо, скоро попробует, почистив перышки, вновь зачирикать на арене, как ни в чем ни бывало. Восстановить престиж не получится, но и позволить себя окончательно списать не даст», - отметил Лукьянов. По его словам, на саммит НАТО в Вашингтон Макрон поедет как желанный гость атлантического истеблишмента, предотвративший неприятность для последнего, отмечается в Telegram-канале издания.

    Подводя общие итоги выборов во французский и английский парламенты, а также в Европарламент, Лукьянов отметил, что мейнстрим в европейском обществе по-прежнему достаточно устойчив. В его распоряжении есть достаточно манипулятивных и и смысловых инструментов, чтобы сохранить консерватизм избирателей. Революционных настроений пока нет, но при этом расширяется рамка для дозволенных колебаний общественного мнения.

    Это не означает, что совсем ничего не может измениться, но амплитуда этих изменений невелика. Впрочем, глубокие социально-политическое проблемы, которые существуют на самом деле, решать в такой ситуации тоже никто всерьез не будет. Рано или поздно это аукнется, отметил политолог.

    Напомним, партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.



    Коментарии (18)
    8 июля 2024, 03:32 • Новости дня
    «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции

    Коалиция левых партий «Новый народный фронт» получила 182 места по итогам выборов во Франции

    «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции
    @ Panoramic/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На парламентских выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт». Они получили 182 места в Национальном собрании страны, следует из окончательных данных, опубликованных МВД Франции.

    Отмечается, что второе место заняла коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона. Она получила 168 мест в Национальном собрании, передает РИА «Новости».

    Блок «Национальное объединение»  во главе с Марин Ле Пен занял третье место на парламентских выборах. У них 143 места в нижней палате парламента страны, говорится в сообщении.

    Напомним, премьер Франции объявил об отставке на фоне первых итогов выборов в парламент.

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    8 июля 2024, 05:43 • Новости дня
    Режиссер Лунгин объяснил отказ снимать фильмы про СВО

    Режиссер Лунгин посчитал, что время серьезного фильма о спецоперации еще не пришло

    Режиссер Лунгин объяснил отказ снимать фильмы про СВО
    @ Денис Гришкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Максим Попов

    Снимать художественные фильмы про спецоперацию на Украине пока преждевременно, заявил режиссер Павел Лунгин.

    «Для серьезного фильма на тему СВО еще время не пришло. Боюсь, что сейчас на эту тему будут делать фильмы очень быстро и однозначно. И в результате большую серьезную тему просто загубят. Это, конечно, очень большая история со сложными реальными переживаниями», – приводит ТАСС слова Лунгина.

    По словам режиссера, подобные серьезные потрясения всегда вызывают реакцию художников. В частности, в России после Гражданской войны произошел мощный культурный всплеск. Однако на сегодняшний день, по его мнению, необходимо «решать текущие задачи».


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    7 июля 2024, 18:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры испытаний бетонобойных бомб для новых Су-30СМ2

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры испытаний бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2.

    На видео бомбы не взрываются сразу после падения, а будто «вгрызаются» в землю и лишь спустя несколько секунд детонируют, пишет «Звезда» в Telegram-канале.

    Как рассказал главный конструктор программы Су-30 Олег Панков, самолет оснащен новым вооружением, в частности существенно изменены характеристики радара.

    Ранее было опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге.

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    8 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На военном заводе в украинской столице в понедельник зафиксировано попадание в военный склад, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух – воздух», сообщил источник в силовых структурах.

    Речь идет о военном заводе «Артем», там поражен склад, сказал собеседник ТАСС.

    Согласно открытым данным, предприятие производит ракеты класса «воздух – воздух».

    Ранее в понедельник очевидцы сообщали, что у международного киевского аэропорта Жуляны в первой половине дня произошел взрыв.

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    7 июля 2024, 21:59 • Новости дня
    Эксперты: Франция расколота на три части и вступает в период хаоса

    Tекст: Ольга Иванова

    Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о расколе страны на три части. По прогнозу российских политологов, теперь страна получит нестабильное правительство и будет политически ослаблена.

    «Франция получает расколотый на три части парламент, где любое правительство будет слабым и нестабильным в силу блокового характера. При любых раскладах Франция выйдет из этих выборов политически ослабленной», – полагает военный журналист Борис Рожин. Он также отмечает, что президент Франции фактически лишается перспектив для решения стратегических задач, стоящих перед республикой.

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «Жан-Люк Меланшон (лидер левых – прим. газеты ВЗГЛЯД) становится наиболее влиятельным политиком страны». Тактика сговора для вытеснения «Национального объединения» дала мощный эффект, «но пойдут ли левые на альянс с макронистами?».

    Политолог Владимир Корнилов назвал второго тура результат логичным. При этом он добавил, что «все только начинается. Теперь левые должны сформировать коалицию с Макроном. И это будет еще тот союз жабы и гадюки».

    «Вот вам и мажоритарное двухтуровое голосование, которое превратило в ничто 35% партии Ле Пен. Манипулировать тоже надо уметь!», – написал юрист Илья Ремесло.

    Политолог Малек Дудаков считает, что «макронисты выдыхают – как и консерваторам в Британии, им удалось избежать тотального разгрома. Но впереди целый год хаоса в расколотом парламенте и с неработающим правительством меньшинства. Только в июне 2025 могут пройти новые выборы».

    «Хваленая европейская демократия – это игра в три наперстка с электоратом. В этой игре даже протест встроен в cистему и не разрушает, а укрепляет ее», – добавляет политолог Александр Носович. По его словам, «пресловутая сменяемость власти означает несменяемость властвующей элиты».

    «В Прибалтике, особенно в Латвии, правительства иногда раз в полгода меняются – и что? У власти одна и та же компания друзей и старых знакомых, которые время от времени придумывают себе новые партии. А курс, которым они ведут свои страны, законсервирован намертво. Вмурован в вечную мерзлоту», – заключил он.

    Напомним, согласно предварительным данным на выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», а третье место занимает «Национальное объединение».

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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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