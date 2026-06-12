Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Подростка-иностранца обвинили в убийстве жителя Наро-Фоминска и ранении ребенка
В Подмосковье 16-летнему иностранному гражданину инкриминируют расправу над местным жителем и покушение на жизнь его сына, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
В ночь на 11 июня злоумышленник проник в чужой дом, внутри находился знакомый фигуранту мужчина и два его ребенка, указало ведомство в Max.
Нападавший ударил ножом главу семьи и одного из мальчиков, второму удалось спрятаться. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а раненого ребенка экстренно госпитализировали.
После совершения преступления обвиняемый скрылся на автомобиле убитого, однако правоохранители оперативно задержали его по горячим следам. Уже обнаружено выброшенное орудие преступления – нож. Проведены необходимые допросы.
В ближайшее время планируется проведение комплекса судебных экспертиз, включая генетическую и психолого-психиатрическую. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемым в нападении на отца и сына оказался 16-летний иностранный гражданин. Сотрудники полиции оперативно задержали его в Наро-Фоминске.