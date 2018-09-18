Шойгу заявил о начале работы военного технополиса «Эра»

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о старте работы военного инновационного технополиса «Эра».

«В настоящее время в Анапе уже функционирует уникальный специализированный научно- исследовательский комплекс, включающий в себя научно- исследовательский, научно-образовательный и производственный кластеры, оснащенные лабораториями и самым современным высокотехнологичным оборудованием», – рассказал Шойгу.

Технополис создали по решению президента России Владимира Путина. Основная задача «Эры» – поиск и развитие научных разработок и технологий в обороне и безопасности. В работе технополиса будут задействованы лучшие ученые России, а также военнослужащие научных рот, пишет ТАСС.

Шойгу сообщил, что Министерство обороны рассчитывает на опережающее развитие систем военного назначения, повышение эффективности исследований и обороноспособности государства.

Работы по созданию «Эры» начались в России осенью 2017 года. Российские эксперты неоднозначно оценили идею создания военных технополисов, а американские СМИ предположили, что Россия возвращается к практике закрытых военных городов.