В Минобороны раскрыли планы на будущее научных рот

Врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Роман Кордюков рассказал о том, какие планы существуют у российского военного ведомства на будущее научных рот.

По его словам, в дальнейшем научные роты планируется формировать из числа контрактников, передает РИА «Новости».

Кроме того, он рассказал, что, по планам российского военного ведомства, в этом году четыре научные роты начнут работы в научно-исследовательском кластере военного инновационного технополиса «Эра».

Он также отметил, что с 2012 года около трети военнослужащих, прошедших службу в научных ротах Минобороны, в дальнейшем решили заниматься научной деятельностью, либо устроились на инженерные должности в оборонной отрасли.

При этом он отметил, что отбор перспективных молодых кадров является одной из целей, которую ставят перед собой госкорпорации и концерны, планирующие открыть свои представительства в технополисе.

Напомним, осенью прошлого года в России начались работы по созданию военного технополиса «Эра». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала идею Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве сообщали о планах создать научную роту, специализирующуюся на роботах, а также научно-производственную роту. Успешный опыт Минобороны переняла и Росгвардия.