Росгвардия рассказала о первых достижениях научной роты

Начальник научного управления Росгвардии генерал-майор Юрий Марценюк рассказал о первых достижениях научной роты.

«Главным достижением за время существования научной роты стало то, что военнослужащие изучили основные вопросы, которые ранее не были систематизированы в части информационных технологий - по систематизации инженерных средств, бронетанкового вооружения. Большой вклад ребята внесли в развитие теории военно-исторической работы, противодействие попыткам фальсификации истории, изучению геополитического противоборства, опыту цветных революций», – передает РИА «Новости» слова Марценюка.

Он отметил, что первые полгода существования научной роты были посвящены выработке алгоритмов работы, которую продолжат военнослужащие следующих призывов.



«Те ребята, которых мы возьмем весной, будут продолжать научную работу, будет достигнута преемственность исследований», – сказал Марценюк.



По его словам, сейчас рота укомплектована на 50%, в ней служат 18 человек – специалисты, бакалавры из МИФИ, Высшей школы экономики, МГТУ им. Баумана, РХТУ им.Менделеева, МАИ и других.

Марценюк отметил, что предпочтение при отборе в роту отдавалось победителям олимпиад и выпускникам с опытом исследовательской работы.



«Мы знаем тот перечень институтов, которые готовят высококвалифицированных специалистов по интересующим нас направлениям, направляем свои запросы. В институтах ребят отбирают, после этого наши сотрудники выезжают в эти институты и беседуют с ними», – рассказал генерал-майор.



Он добавил, что служба в научной роте не дает каких-либо послаблений.



«Поблажек тут нет, выполняют все свои обязанности как военнослужащие. В то же время есть все условия для того, чтобы они совмещали и военную службу и научную деятельность», – сказал Марценюк.



По его словам, военнослужащие могут посвящать научной работе не менее трех-четырех часов каждый день, через полгода это время увеличивается.

Между тем правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах и замене их военными учебными центрами.



В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения, то есть действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.



«С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки – военные учебные центры», – говорится в распоряжении, размещенном на сайте правительства.



Указано также, что законопроект имеет целью повышение эффективности обучения студентов по направлениям военной подготовки в государственных вузах. Предполагается, что создание таких центров не приведет к увеличению числа студентов, обучаемых по венным специальностям.

Напомним, 27 июля 2017 года начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко сообщил, что осенью ведомство создаст научную роту для призывников.