Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
В Ормузском проливе зафиксировали рекордное число атак на суда
С начала октября в Ормузском проливе подверглись атакам 22 судна
В первой половине октября в Ормузском проливе зафиксировано рекордное количество нападений на коммерческий флот, в результате которых пострадали 15 человек.
За первые 13 дней октября атакам подверглись 22 судна, что превысило общее число инцидентов за весь март 2026 года, когда был установлен предыдущий рекорд по количеству нападений, передает ТАСС со ссылкой на Международную морскую организацию.
В результате всех инцидентов 15 моряков получили ранения, двое пропали без вести, а одно судно затонуло. Пик атак пришелся на 11 октября, когда о повреждениях сообщили экипажи сразу шести кораблей. Еще по три уведомления было получено 4 и 13 октября.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий, однако 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters связало атаки Ирана на суда в Ормузе с попыткой повлиять на выборы в США.
Военные США уничтожили связанный с Тегераном корабль в Оманском заливе.
Ранее под удар в проливе попал танкер с индийским экипажем.