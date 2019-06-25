Боевой модуль «Нарцисс» впервые показали на «Армии-2019»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) впервые представил новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением «Нарцисс» калибра 12,7 мм.

«Боевой модуль оснащен крупнокалиберным пулеметом «Корд» калибра 12,7 мм и современным оптико-электронным прицельным комплексом, позволяющими вести огонь по наземным и воздушным целям. «Нарцисс» обнаруживает, распознает и осуществляет автоматическое сопровождение целей на расстоянии до 10 тыс. метров», – сообщили в Ростехе, передает ТАСС.

Отмечается, что данный модуль оснащен многоканальным прицелом с независимой линией визирования. Благодаря этому повышается точность стрельбы, особенно в движении, поэтому становится возможным поражать малоразмерные воздушные цели на дистанции до 1,5 тыс. метров.

«Наличие цифрового интерфейса позволяет по требованию заказчика без доработки интегрировать в нее дополнительные системы, такие как метеорологические датчики, дополнительные рабочие места операторов, системы навигации и топографической привязки», – уточнил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

Боевой модуль «Нарцисс» предназначен для оснащения разведывательных, патрульных и боевых бронемашин, а также стационарных огневых точек.

Напомним, с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области проходит форум «Армия-2019». Ранее там представили новый военный беспилотный летательный аппарат, сделанный в виде полярной совы.

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