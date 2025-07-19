Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Полковник ВСУ уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой
Марочко сообщил об уничтожении полковника ВСУ Оборина при атаке на «Герани»
В небе под Одессой был уничтожен украинский полковник Константин Оборин, пытавшийся сбить российские БПЛА «Герань» на учебном Як-52, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил о гибели полковника ВСУ Константина Оборина ночью 19 июля при попытке сбить российские БПЛА «Герань» над Одессой. По словам Марочко, Оборин пилотировал спортивно-тренировочный самолет Як-52, не оснащенный штатным вооружением, а стрельба по дронам велась вторым пилотом из личного оружия. Судьба второго пилота пока неизвестна, передает РИА «Новости»,
Марочко уточнил, что Оборин ранее служил в Советской армии, воевал в Афганистане, после распада СССР продолжил службу в ВСУ и позже ушел на пенсию. Он был председателем Союза ветеранов Афганистана в Одессе, руководил местным авиаклубом и обладал значительным опытом в авиации и парашютном спорте.
С началом спецоперации на Украине Оборин присоединился к формированиям киевского режима.
Ранее Guardian описала «адскую» ночь на Украине после ударов «Геранями» и «Кинжалами».
Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
До этого Воздушно-космические силы России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.