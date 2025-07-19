Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
Минувшая ночь на Украине стала одной из самых напряженных за последнее время из-за массированных российских ударов по регионам страны, пишет газета Guardian.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак описал ситуацию как «адские ночь и утро», сообщает Guardian, передает РИА «Новости». По его словам, атака была самой интенсивной за последнее время.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
Напомним, ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.
В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.