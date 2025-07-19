ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

В итоге все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, отчитались в Минобороны.

Кроме того удары наносились по местам подготовки к запуску ударных беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 ЗРК, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

ВС России за прошедую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

Также на этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.