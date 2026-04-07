В киберполиции предупредили о мошенниках под видом Минцифры

Tекст: Катерина Туманова

В сообщениях от псевдо министерства говорится, что на гражданина якобы оформлена цифровая доверенность. Получателю предлагается срочно позвонить по указанным контактам, чтобы разобраться в ситуации, сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

В телефонном разговоре злоумышленники представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов. Они утверждают, что от имени гражданина совершаются противоправные действия. Так мошенники оказывают психологическое давление, чтобы склонить человека к дальнейшему контакту.

Особое внимание уделяется подбору информации о так называемом «доверителе».

«Данные «доверителя» тоже подбираются не случайно. В приведённом примере указан уроженец Киева, включённый в публичный реестр террористов, что будет использовано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву», – предупредили киберполицейские.

