Мошенники стали активнее выманивать потенциальных жертв на встречи

Tекст: Катерина Туманова

«Офлайн-сценарии все чаще становятся продолжением телефонного или онлайн-контакта. Сначала злоумышленники убеждают человека по телефону, а затем переводят взаимодействие в физический формат – например, через передачу наличных», – приводит РИА «Новости» выдержку из исследования.

Такая модель активно распространяется на фоне усиления контроля за банковскими операциями, из-за чего аферисты чаще используют курьеров и личные встречи, отмечается в документе.

По данным исследования, число россиян, столкнувшихся с мошенническими схемами вне интернета, увеличилось в два раза за последний год. В 2024 году о подобных случаях сообщили 9% опрошенных, а в 2025 году цифра составила 18%.

Самой популярной схемой мошенничества стала передача денег курьерам: о таком опыте рассказали 8% респондентов. Особенно уязвимы пожилые люди – среди россиян старше 55 лет с такой схемой столкнулись 14% опрошенных. Еще 6% сообщили о случаях обмана в сфере ЖКХ: подделка платежных документов или предложения по замене счетчиков. В группе 25–35 лет таких оказалось 9%.

Ситуации с покупкой товаров при личной встрече затронули 5% участников опроса. Здесь речь идет о предоплате за товар, получении подделок или фальшивых денег. Молодые россияне от 18 до 25 лет сталкивались с этим чаще других – 11% респондентов.

Несмотря на рост офлайн-мошенничества, 34% опрошенных считают финансовые операции с личным контактом безопасными и редко задумываются о рисках.

