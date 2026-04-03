В Дубае опровергли заявление КСИР о «нападении» на дата-центр Oracle

Правительство Дубая опровергло распространяющиеся в интернете сообщения о том, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) атаковал центр обработки данных, принадлежащий американской технологической компании Oracle, в Дубае, пишет портал GulfNews.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, пресс-служба правительства Дубая заявила, что сообщения КСИР не имеют под собой никаких оснований.

Власти Дубая неоднократно предостерегали от распространения дезинформации в периоды обострения региональной напряженности. Текущие сообщения подчеркивают важность использования достоверной информации, отмечено в сообщении.

Ранее в КСИР заявили об атаке на дата-центры Oracle в Дубае и Amazon в Бахрейне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в начале марта пригрозил ударами по крупнейшим IT-компаниям США. Затем КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне. Позже КСИР пообещал атаковать объекты 18 компаний на Ближнем Востоке.