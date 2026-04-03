Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
В Пентагоне подтвердили отставку начштаба армии США Джорджа
Генерал Рэнди Джордж уходит в отставку, сообщил в соцсети Х официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
«Генерал Рэнди А. Джордж уходит в отставку с поста 41-го начальника штаба армии. Министерство обороны благодарно генералу Джорджу за десятилетия службы нашей стране. Мы желаем ему всего наилучшего на пенсии», – сказано в сообщении.
Парнелл отметил, что распоряжение вступает в силу немедленно.
Ранее источники, знакомые с ситуацией, сообщили CBS News, что министр обороны США Пит Хегсет попросил начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа уйти в отставку и немедленно оставить пост.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе спецпосланник президента США генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог покинул должность и присоединился к Консультативному совету компании BGR Group. Также 2 апреля стало известно, что генпрокурор США Бонди оставила пост.