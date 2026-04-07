  • Новость часаФицо подтвердил планы посетить празднование Дня Победы в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот отдавали. Часть II
    Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим
    Зеленский начал игнорировать главкома Сырского
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    11 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 комментариев
    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня

    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, превысило 90, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    Комментарии (25)
    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Комментарии (19)
    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские железные дороги объявили о проведении торгов по продаже небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити» с начальной ценой 280 млрд рублей.

    Торги по продаже небоскреба Moscow Towers в кластере «Москва-Сити» назначены на 21 мая, передает ТАСС. Начальная стоимость составляет 280 млрд рублей, информация опубликована в разделе по реализации и аренде недвижимости на официальном сайте РЖД.

    В объявлении уточняется, что небоскреб состоит из двух башен высотой 286,9 метра (63 этажа), объединенных общим стилобатом. Здание введено в эксплуатацию в 2024 году. Прием документов от потенциальных покупателей завершится 8 мая в полдень по московскому времени.

    Площадь одного этажа здания составляет 7,2 тыс. кв. м, высота потолков – 3,9 метра. Офисная часть башен занимает около 1,8 тыс. кв. м на каждую башню с высотой потолков 4,2 метра.

    Апартаменты располагаются на площади 1,3 тыс. кв. м на башню, высота потолков здесь 3,9 метра. В здании предусмотрены технические этажи и эксплуатируемая кровля.

    Башни имеют собственный выход на станцию метро «Выставочная» на минус третьем этаже, внутренний переход в торгово-развлекательный центр «Афимолл» и выход на городскую площадь. Здание находится в пешей доступности от МЦК «Москва-Сити» и МЦД «Тестовская».

    Ранее Екатерина Кривошеева, заместитель главы холдинга, заявляла: «РЖД продадут офис в «Москва-Сити». Гендиректор Олег Белозеров отмечал, что внутрикорпоративные процедуры по продаже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД рассчитывает выручить более 200 млрд рублей от продажи площадей в небоскребе Moscow Towers.

    РЖД завершило сделку по приобретению 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити», отказавшись от прежних планов аренды и строительства на Рижском грузовом дворе.

    Комментарии (6)
    6 апреля 2026, 15:22 • Новости дня
    В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Одессы приняли решение обязать безработных граждан выполнять общественно полезные работы, включая строительство укрытий и разгрузку гуманитарной помощи. Об этом сообщил корреспондент одесского издания «Думская».

    Власти Одессы ввели трудовую повинность для трудоспособного, но безработного населения в возрасте от 18 до 65 лет, передает Lenta.ru.

    Согласно документу, жители будут привлекаться к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. К обязательным видам деятельности относятся строительство и ремонт укрытий, погрузка и разгрузка гуманитарной помощи, а также изготовление маскировочных сеток.

    В публикации отмечается, что меры направлены на ликвидацию последствий российских ударов по инфраструктуре города. Решение распространяется только на граждан, не имеющих постоянной работы.

    Еще в 2024 году заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил, что страна оказалась на пороге введения трудовой повинности. Он отметил, что выплаты могут быть заменены пайками и талонами.


    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    В ФСИН сообщили о самоубийстве осужденного по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид в следственном изоляторе, сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

    Как сообщили в ведомстве, сотрудниками были оперативно предприняты реанимационные действия, однако спасти мужчину не удалось, передает РБК.

    Инцидент был зафиксирован благодаря камерам видеонаблюдения. Имя погибшего не раскрывается в соответствии с законом о персональных данных.

    В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.

    Комментарии (8)
    6 апреля 2026, 21:53 • Новости дня
    Зеленский начал игнорировать главкома Сырского

    Силовые структуры Украины заявили об утрате Зеленским интереса к фронту и ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может встретиться с Владимиром Зеленским для личного доклада уже около двух месяцев, ситуация связана с изменением приоритетов, сообщили в российских силовых структурах.

    Около двух месяцев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может добиться личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, глава киевского режима перестал проявлять интерес к событиям на линии фронта и игнорирует обращения Сырского.

    Собеседник агентства отметил, что речь не идет о политической опале или планах сменить главнокомандующего. По его словам, Зеленский просто утратил интерес к оперативной обстановке на фронте.

    Вся активность Зеленского, по словам источника, сейчас сосредоточена вокруг главы генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Михаила Федорова. Причиной этому названы коррупционные схемы по продаже вооружения на Ближний Восток и проекты цифровизации вооруженных сил.

    Также представитель российских силовых структур заявил, что Зеленский все больше вовлекает Украину в конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, глава киевского режима рассчитывает, что боевые действия с участием США уменьшат давление со стороны Вашингтона на киевский режим.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.

    Комментарии (4)
    6 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Таллин призвал Киев не использовать Эстонию для маршрутов БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Эстонии предложили Киеву выбирать такие маршруты для беспилотников, чтобы они не пересекали эстонское воздушное пространство.

    Таллин рекомендовал Киеву не прокладывать маршруты для своих беспилотников через воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

    Он отметил: «Мы рекомендовали (Украине – ред.) выбирать трассы (для беспилотников) так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии».

    МИД Эстонии ранее также официально обратился к Киеву с напоминанием, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство страны. Тем не менее Кивисельг подчеркнул, что полностью исключить подобные инциденты невозможно.

    В ночь на 31 марта, как сообщала телерадиокомпания ERR, несколько украинских беспилотников сбились с курса и вошли в эстонское воздушное пространство. По информации Postimees, один из дронов упал на территории деревни Хаммасте, расположенной примерно в 30 км от российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал власти Финляндии потребовать от Владимира Зеленского прекратить использование финской территории для атак дронов на Россию. Агентство STT сообщило, что все три беспилотника, которые упали на территории Финляндии в последние дни, были украинскими.

    Комментарии (3)
    6 апреля 2026, 15:50 • Новости дня
    Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках.

    Ему также назначен штраф в размере 400 млн рублей, передает ТАСС. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Курска.

    Смирнову запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с представительской, организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, сроком на десять лет.

    Ранее прокурор запросил для экс-главы Курской области 15 лет колонии. Смирнов заявил об отсутствии «жизненного ресурса» на 15 лет тюрьмы. Он признался в получении взяток.

    Комментарии (9)
    6 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Киеве рассказали о почти полном уничтожении двух ТЭЦ

    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара по столице Украины Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) оказалась полностью уничтожена, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%, пострадавшие объекты не восстанавливались.

    О серьезных разрушениях на теплоэлектроцентралях сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов, передает РИА «Новости». «Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», – сообщил Бахматов в своем видеообращении к жителям украинской столицы.

    Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена еще 3 февраля. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 были выведены из строя в начале января, и информации о восстановлении или возвращении этих объектов в работу не появлялось.

    Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко в феврале отмечал, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется не менее 600-700 млн евро, а сам процесс может занять от двух с половиной до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена. В Киеве фиксируют перебои с электро- и водоснабжением после серии взрывов.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал решение суда в отношении экс-главы региона Алексея Смирнова, назвав его «приговором масштабной коррупции», которая, по его словам, «цвела в регионе пышным цветом последние годы».

    В своем заявлении в Max он подчеркнул, что власти намерены «выжигать» коррупцию «каленым железом» и добавил, что сегодняшний приговор не является финальным этапом.

    Хинштейн сообщил, что следственные органы продолжают расследовать ряд уголовных дел, связанных с коррупцией в Курской области, по которым также проходит бывший губернатор Смирнов. По его словам, количество подобных дел будет расти, и региональное правительство со своей стороны будет всячески этому содействовать.

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

    Комментарии (5)
    6 апреля 2026, 21:30 • Новости дня
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух

    @ Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается, сообщили украинские СМИ.

    Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается. Он отметил, что ухудшение состояния спины, зрения, слуха, а также снижение сосредоточенности и памяти были предсказаны депутатами предыдущего созыва, передает РИА «Новости».

    Камельчук подчеркнул, что хотя Рада и не является полем боя, место работы депутатов становится для них болезненным. По его словам, усталость проявляется не только физически, но и психологически, влияя на общее состояние парламентариев.

    Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей партии «Слуга народа» сообщало, что Рада IX созыва исчерпала себя, комитеты распадаются, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о нарастающем внутреннем кризисе и снижении эффективности работы украинского парламента.

    Ранее сообщалось, что в парламенте на Украине идет тихий «дворцовый переворот» против Владимира Зеленского.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах.

    Комментарии (2)
    6 апреля 2026, 15:09 • Новости дня
    Спрос на ядерные бункеры в России взлетел из-за войны на Ближнем Востоке
    @ Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на персональные ядерные бункеры в России вырос на 140% после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщают СМИ.

    Основными заказчиками стали столичные топ-менеджеры, крупные бизнесмены и несколько чиновников, личности которых не раскрываются, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние месяцы количество заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза, а очередь на изготовление растянулась до лета.

    Самая простая модель убежища стоит 2 млн рублей и представляет собой стальную капсулу на двоих, которую заглубляют на пять метров. Премиальные варианты стартуют от 20 млн и включают полноценные подземные квартиры с железобетонными стенами, защитной плитой и запасами воды и дизеля до 10 тыс. литров.

    В таких убежищах можно оборудовать кухню, душ, зону отдыха, а также установить телевизор и игровую приставку. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрена возможность отправки сигнала SOS по закрытому каналу МЧС. При внешнем загрязнении воздуха система жизнеобеспечения работает автономно, как на космической станции, что позволяет семье провести под землей несколько месяцев.

    Компания-производитель отмечает, что места установки бункеров и имена клиентов не разглашаются по условиям договора. Отмечается, что подвал обычного дома не является надежным укрытием из-за вероятности прямого поражения и слабых перекрытий, а также опасности от инженерных коммуникаций.

    Строительство персонального бункера усложняется российским законом «О недрах», который запрещает частным лицам копать глубже пяти метров без специальной лицензии. За нарушение грозит ответственность и принудительный демонтаж. Самыми надежными считаются монолитные железобетонные убежища; уже слой земли в один-два метра обеспечивает защиту от взрывной волны и обломков.

    Ранее роскошный бункер для богачей на случай ядерной войны решили построить в США.

    Комментарии (4)
    6 апреля 2026, 19:45 • Новости дня
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»

    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) является примером терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.

    «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    Комментарии (9)
    6 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    @ vk.com/rkpcufa

    Tекст: Денис Тельманов

    В Башкирии родители выбрали для своей новорожденной дочери имя Россия, выразив надежду на ее силу и независимость.

    Многодетная семья из Башкирии назвала свою новорожденную дочь Россией, передает РИА «Новости». Девочка появилась на свет 27 марта 2026 года в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы. Семья Евдокимовых уже воспитывает двоих детей – Ростислава и Радиславу.

    По словам мамы, «мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя».

    Дома родители планируют ласково звать дочь Росей или Росинкой.

    Юлия Евдокимова также подчеркнула, что верит в силу имени: по её словам, оно даёт человеку уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Она поблагодарила врачей центра за профессионализм и заботу, отметив, что благодаря им всё прошло благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году.

    Комментарии (4)
    6 апреля 2026, 14:24 • Новости дня
    Орбан заявил о ежедневном подтверждении Украиной непригодности для ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что действия Украины против стран Евросоюза и Брюсселя подтверждают ее несоответствие стандартам членства в ЕС.

    Украина каждый день подтверждает свою непригодность для членства в Евросоюзе из-за поведения по отношению к странам ЕС и Брюсселю, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Украина отклонила запрос Венгрии и Словакии на посещение нефтепровода нашими экспертами. Затем ЕС заявил, что отправит туда своих наблюдателей, но пока я не вижу, чтобы они туда попали. Таким образом, поведение Украины по отношению к Европе, к Венгрии, выходит за рамки качеств, которые можно было бы ожидать от страны, стремящейся к членству. Поэтому украинцы ежедневно доказывают свою непригодность для членства в ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила попытки Владимира Зеленского «втиснуться» в Евросоюз с нелепой погоней за уехавшим автобусом, прищемившим ему руку.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Перейти в раздел

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации