  
    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот отдавали. Часть II
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    7 апреля 2026, 04:31 • Новости дня

    Аэропорт Пулково перешел на ограниченный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщил в канале Max представитель Росавиации.

    «Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 6 апреля Минобороны сообщило о перехвате 87 украинских беспилотников. За шесть часов в понедельник над регионами страны сбили 14 украинских БПЛА.

    6 апреля 2026, 19:22 • Новости дня
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, превысило 90, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

    По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

    Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

    Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    РЖД вновь объявили продажу небоскреба Moscow Towers в столице

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские железные дороги объявили о проведении торгов по продаже небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити» с начальной ценой 280 млрд рублей.

    Торги по продаже небоскреба Moscow Towers в кластере «Москва-Сити» назначены на 21 мая, передает ТАСС. Начальная стоимость составляет 280 млрд рублей, информация опубликована в разделе по реализации и аренде недвижимости на официальном сайте РЖД.

    В объявлении уточняется, что небоскреб состоит из двух башен высотой 286,9 метра (63 этажа), объединенных общим стилобатом. Здание введено в эксплуатацию в 2024 году. Прием документов от потенциальных покупателей завершится 8 мая в полдень по московскому времени.

    Площадь одного этажа здания составляет 7,2 тыс. кв. м, высота потолков – 3,9 метра. Офисная часть башен занимает около 1,8 тыс. кв. м на каждую башню с высотой потолков 4,2 метра.

    Апартаменты располагаются на площади 1,3 тыс. кв. м на башню, высота потолков здесь 3,9 метра. В здании предусмотрены технические этажи и эксплуатируемая кровля.

    Башни имеют собственный выход на станцию метро «Выставочная» на минус третьем этаже, внутренний переход в торгово-развлекательный центр «Афимолл» и выход на городскую площадь. Здание находится в пешей доступности от МЦК «Москва-Сити» и МЦД «Тестовская».

    Ранее Екатерина Кривошеева, заместитель главы холдинга, заявляла: «РЖД продадут офис в «Москва-Сити». Гендиректор Олег Белозеров отмечал, что внутрикорпоративные процедуры по продаже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД рассчитывает выручить более 200 млрд рублей от продажи площадей в небоскребе Moscow Towers.

    РЖД завершило сделку по приобретению 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити», отказавшись от прежних планов аренды и строительства на Рижском грузовом дворе.

    6 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    В ФСИН сообщили о самоубийстве осужденного по делу о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид в следственном изоляторе, сообщили в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

    Как сообщили в ведомстве, сотрудниками были оперативно предприняты реанимационные действия, однако спасти мужчину не удалось, передает РБК.

    Инцидент был зафиксирован благодаря камерам видеонаблюдения. Имя погибшего не раскрывается в соответствии с законом о персональных данных.

    В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.

    6 апреля 2026, 15:50 • Новости дня
    Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках.

    Ему также назначен штраф в размере 400 млн рублей, передает ТАСС. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Курска.

    Смирнову запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с представительской, организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, сроком на десять лет.

    Ранее прокурор запросил для экс-главы Курской области 15 лет колонии. Смирнов заявил об отсутствии «жизненного ресурса» на 15 лет тюрьмы. Он признался в получении взяток.

    6 апреля 2026, 17:29 • Новости дня
    Хинштейн анонсировал новые дела против коррупционеров в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал решение суда в отношении экс-главы региона Алексея Смирнова, назвав его «приговором масштабной коррупции», которая, по его словам, «цвела в регионе пышным цветом последние годы».

    В своем заявлении в Max он подчеркнул, что власти намерены «выжигать» коррупцию «каленым железом» и добавил, что сегодняшний приговор не является финальным этапом.

    Хинштейн сообщил, что следственные органы продолжают расследовать ряд уголовных дел, связанных с коррупцией в Курской области, по которым также проходит бывший губернатор Смирнов. По его словам, количество подобных дел будет расти, и региональное правительство со своей стороны будет всячески этому содействовать.

    Напомним, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима по делу о взятках. Прокуратура запрашивала для него 15 лет колонии.

    6 апреля 2026, 15:09 • Новости дня
    Спрос на ядерные бункеры в России взлетел из-за войны на Ближнем Востоке
    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на персональные ядерные бункеры в России вырос на 140% после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщают СМИ.

    Основными заказчиками стали столичные топ-менеджеры, крупные бизнесмены и несколько чиновников, личности которых не раскрываются, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    За последние месяцы количество заявок на установку бункеров на дачах и загородных участках увеличилось в 2,5 раза, а очередь на изготовление растянулась до лета.

    Самая простая модель убежища стоит 2 млн рублей и представляет собой стальную капсулу на двоих, которую заглубляют на пять метров. Премиальные варианты стартуют от 20 млн и включают полноценные подземные квартиры с железобетонными стенами, защитной плитой и запасами воды и дизеля до 10 тыс. литров.

    В таких убежищах можно оборудовать кухню, душ, зону отдыха, а также установить телевизор и игровую приставку. В случае чрезвычайной ситуации предусмотрена возможность отправки сигнала SOS по закрытому каналу МЧС. При внешнем загрязнении воздуха система жизнеобеспечения работает автономно, как на космической станции, что позволяет семье провести под землей несколько месяцев.

    Компания-производитель отмечает, что места установки бункеров и имена клиентов не разглашаются по условиям договора. Отмечается, что подвал обычного дома не является надежным укрытием из-за вероятности прямого поражения и слабых перекрытий, а также опасности от инженерных коммуникаций.

    Строительство персонального бункера усложняется российским законом «О недрах», который запрещает частным лицам копать глубже пяти метров без специальной лицензии. За нарушение грозит ответственность и принудительный демонтаж. Самыми надежными считаются монолитные железобетонные убежища; уже слой земли в один-два метра обеспечивает защиту от взрывной волны и обломков.

    Ранее роскошный бункер для богачей на случай ядерной войны решили построить в США.

    6 апреля 2026, 19:45 • Новости дня
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака Вооруженных сил Украины на объекты компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) является примером терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.

    «Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.

    Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.

    6 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    Tекст: Денис Тельманов

    В Башкирии родители выбрали для своей новорожденной дочери имя Россия, выразив надежду на ее силу и независимость.

    Многодетная семья из Башкирии назвала свою новорожденную дочь Россией, передает РИА «Новости». Девочка появилась на свет 27 марта 2026 года в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы. Семья Евдокимовых уже воспитывает двоих детей – Ростислава и Радиславу.

    По словам мамы, «мы решили назвать её Россией, потому что это красиво и гордо, ведь она носит имя великой страны. Мы мечтаем, чтобы наша девочка выросла сильной, независимой личностью, такой же величественной, как и её имя».

    Дома родители планируют ласково звать дочь Росей или Росинкой.

    Юлия Евдокимова также подчеркнула, что верит в силу имени: по её словам, оно даёт человеку уверенность и помогает раскрывать лучшие качества. Она поблагодарила врачей центра за профессионализм и заботу, отметив, что благодаря им всё прошло благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году.

    6 апреля 2026, 23:42 • Новости дня
    «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть вечером понедельника

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате кибератаки на сеть «Ростелекома» вечером 6 апреля часть пользователей столкнулась с перебоями доступа к интернет-ресурсам, рассказали в компании, добавив, что атаку удалось отразить, сеть работает исправно.

    Вечером 6 апреля зафиксировали мощную DDoS-атаку на сеть компании «Ростелеком». В ответ специалисты компании ввели фильтрацию входящего трафика, из-за чего некоторые интернет-ресурсы стали временно недоступны пользователям, рассказали РИА «Новости» в компании.

    «Действия киберпреступников были оперативно нейтрализованы. С 23.09 сеть передачи данных «Ростелекома» работает штатно», – заявили в «Ростелекоме».

    Вечером того же дня многие россияне массово жаловались на сбои в работе сервисов «Ростелекома». По данным сервиса Detector404, в течение часа было зафиксировано более 4,4 тыс. обращений о проблемах доступа к сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор сообщил о рекордном росте числа DDoS-атак на госресурсы. РКН сообщил о всплеске кибератак на Россию после сообщений о блокировке Telegram. «Ростелеком» ответил на слухи о «белых списках» для Wi-Fi.

    6 апреля 2026, 22:37 • Новости дня
    Косачев оценил высказывание Симоняна об условиях выхода Армении из ЕАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал некорректной позицию о выходе Армении из ЕАЭС при возможном повышении цен на российский газ.

    «Сама постановка вопроса в таком ключе выглядит некорректной. Ведь в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля президент России Владимир Путин дал четкую картину нынешней ситуации: «цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1 тыс. кубов, а Россия продаёт газ Армении – 177,5 доллара за 1 тыс. кубов». Обращу внимание – без динамики, просто как констатацию факта», – написал Косачев в Max-канале.

    Сенатор добавил, что Армения сегодня получает значительные конкурентные преимущества благодаря нынешней стоимости российского газа на фоне мирового энергетического кризиса, вызванного действиями других стран.

    «Нынешняя цена на российский газ – это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране», – отметил вице-спикер Совфедв.

    Косачев считает, что армянским политикам следовало бы признавать масштаб поддержки со стороны России, а не строить спекуляции на возможных изменениях ценовой политики.

    Напомним, Армения 4 апреля заявила о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС при росте цен на газ.Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян заявил о невозможности возвращения Армении в ОДКБ, по его словам Армения обрела независимость после того, как ОДКБ не выполнил свои обязательства по отношению к стране. Песков призвал к необходимости выбора Арменией между ЕАЭС и ЕС.

    6 апреля 2026, 15:28 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 81% мандатов на выборах в воскресенье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» получила 81% мандатов по итогам выборов в органы местного самоуправления в пяти российских регионах.

    Голосование прошло в Башкирии, Новосибирской и Магаданской областях, а также в Забайкальском и Камчатском краях 5 апреля, сообщается на сайте «Единой России».

    Всего избиратели выбирали 57 депутатов, включая четыре мандата в административных центрах, 41 – в муниципальных округах и 12 – в сельских поселениях.

    В результате кандидаты от «Единой России» заняли 46 мест.

    6 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из водоворота
    Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из водоворота
    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Дагестана спас женщину и четверых ее детей из попавшего в водоворот автомобиля.

    Пострадавшая Лейла рассказала, что инцидент произошел утром 28 марта, когда она ехала из Грозного в Дагестан через село Новый Хушет, передает телеканал «360». Потеряв управление на дороге, машина оказалась в водовороте, и внутрь салона начала поступать вода.

    Лейла отмечает, что не смогла бы выбраться из машины с детьми. «Если бы я была одна, я могла бы выбраться и посидеть на крыше машины. Но когда у меня четверо маленьких детей, то просто оставалось сидеть внутри и ждать помощи», – сказала женщина. Связаться со спасателями ей не удавалось около получаса, после чего еще 20 минут она и дети провели в ловушке – началась паника, а одному из сыновей, недавно перенесшему операцию на сердце, стало особенно плохо.

    Спаситель заметил семью только после того, как старший сын Лейлы смог протереть стекло в багажнике. Мужчина по очереди вытащил всех детей через люк в крыше автомобиля, а саму Лейлу удалось отбуксировать спустя полчаса. После спасения он отвел семью к себе домой, где их обогрели и снабдили чистой одеждой.

    «Дома нас согрели, дали одежду, его жена все перестирала. Этих людей Всевышний послал нам. Если бы не они, 28-е число для нас было бы концом», – отметила Лейла. Она добавила, что мужчина отказался брать деньги за помощь, а ее муж сейчас служит в зоне специальной военной операции на Украине.

    Ранее в Дербентском районе Дагестана обнаружили тело ребенка, которого унесло сильным течением после обрушения моста на федеральной трассе «Кавказ» у населенного пункта Кала.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от осадков в Дагестане.

    6 апреля 2026, 19:02 • Новости дня
    Число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех

    Tекст: Валерия Городецкая

    На борту атакованного беспилотником вооруженных сил Украины сухогруза в Азовском море обнаружены два обгоревших тела членов экипажа.

    По данным оперативных служб, всего жертвами ЧП стали три человека, передает ТАСС.

    «На борту сухогруза обнаружены два обгоревших тела членов экипажа. Тело третьего погибшего экипаж смог забрать с собой», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на сухогруз в Азовском море погибли два человека. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.

    6 апреля 2026, 17:56 • Новости дня
    Суд арестовал соучастника нападения на Строгинском бульваре Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Курьер, забравший деньги при разбойном нападении на Строгинском бульваре, был арестован судом и частично признал вину.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 19-летнего фигуранта уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Молодой человек выполнял роль курьера в ходе совершения преступления, передает ТАСС.

    В пресс-службе столичного ГСУ СК России уточнили, что арестованный частично признал свою вину во время допроса.

    В сообщении отмечается: «По ходатайству следователей столичного СК еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержан еще один фигурант дела о разбойном нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве.

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов по этому делу.

    В московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

