Над Россией за шесть часов уничтожили 14 украинских БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 14.00 до 20.00 мск семь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть – над Воронежской, указало ведомство в Max.

Также один беспилотник нейтрализован над Курской областью. Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

До этого в понедельник ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника. В ночь с воскресенья на понедельник над страной поразили 50 украинских БПЛА.