Лукашенко пообещал жестко наказывать за провалы в экономике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лукашенко пригрозил «жесточайшим образом» карать за невыполнение экономических показателей, передает ТАСС. Об этом он заявил на совещании по проектам прогнозных документов на 2026 год.

Касаясь работы аграрного сектора, Лукашенко отметил неплохой урожай, собранный несмотря на сложные погодные условия. Однако темпы роста пока не достигли прошлогоднего уровня. Он прямо заявил: «Хочу предупредить: любое малейшее невыполнение не только моих поручений, а наших договоренностей и решений будет караться жесточайшим образом. А то мы собираемся, везде на всех уровнях кричим о технологической и трудовой дисциплине. А сами?».

Президент также напомнил, что до конца года остается целый квартал для исправления положения. Он пообещал внимательно изучить работу правительства по устойчивому развитию экономики. Лукашенко назвал несолидными и не по-мужски оправдания нового кабинета, ссылающиеся на неполный срок работы.

