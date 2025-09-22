  • Новость часаРоссийские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области
    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Вдова Чарли Кирка простила убийцу мужа
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий раскол в Израиле
    Франция потеснила Италию на позиции главного должника в Европе
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    22 сентября 2025, 13:12 • Новости дня

    Лукашенко назвал закрытие Польшей границы шагом против Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает решение Польши закрыть границу недружественным шагом, рассчитанным против интересов Китая.

    Лукашенко в ходе встречи с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си заявил, что закрытие Польшей границы с Белоруссией связано не с экономическими причинами, а является политическим шагом против КНР, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Китай способен справиться с подобными трудностями, и закрытие границы не скажется существенно на экономике этой страны. Лукашенко отметил, что Польша действует не в собственных интересах, а в интересах третьих государств, и выразил готовность поделиться соответствующими данными с китайской стороной.

    Белорусский президент подчеркнул, что Польша выступает в роли «какого-то коня-скакуна» других стран в данном вопросе. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее указывал, что от закрытия пункта пропуска пострадают страны, заинтересованные в транзите товаров через границу, включая Китай, Казахстан и ряд азиатских государств.

    Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша в ближайшие дни откроет границу с республикой.

    Глава МИД Китая Ван И прибыл в Польшу для обсуждения ситуации с закрытием польско-белорусской границы.

    Польша заблокировала границу с Белоруссией забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    20 сентября 2025, 07:16 • Новости дня
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет

    Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на удар по российскому самолету

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя заявления Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад».

    «Есть над чем задуматься», – заявила Шакалене в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Вероятно, речь о том, как турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24 в 2015 году.

    При этом Шакалиене заявила о «трех российских истребителях над Таллином». По ее словам, «граница НАТО на северо-востоке испытывается не просто так». Она призвала «серьезно подойти к делу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет, который, по их версии, на шесть секунд залетел в воздушное пространство Турции. Отношения были заморожены до конца июня 2016 года, когда турецкий лидер Реджеп Эрдоган написал личное письмо президенту России Владимиру Путину. Официальная позиция Анкары в том, что самолет был сбит не по указу лидера страны, а в результате заговора политических противников Эрдогана.

    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    21 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам президента Чехии Петра Павла, нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО значительно усиливает напряженность в Европе, поэтому ответить надо адекватно, включая возможное сбивание российских самолетов, так как, по его словам, нельзя уступать злу.

    Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить адекватно. «В том числе и военным ответом. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, она балансирует на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно», – приводит портал Novinky заявление Павела в эфире чешского телевидения.

    По его словам, нарушение воздушного пространства, которое якобы допустила Россия, – это повод для активации механизмов защиты

    «...и, следовательно, для сбивания такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы. Россия будет вести себя так, как мы ей позволим», – сказал Павел.

    Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    22 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Балтийский регион оказался под угрозой превращения в зону военных столкновений из-за активизации военной деятельности НАТО и проведения новых операций, включая учения Baltops 2025, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    «Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, включая попытки позиционировать его как свой «внутренний водоем», участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025, а также запуск с января этого года новой операции «Балтийский часовой», – заявил РИА «Новости»  дипломат.

    Гончар подчеркнул, что начавшаяся с января операция «Балтийский часовой», в рамках которой силы НАТО осуществляют проверки судов, причисляемых к так называемому «российскому теневому флоту», используя сторожевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники.

    Новые меры предпринимаются вопреки международному праву и создают дополнительные риски, уточнил посол, задавшись риторическим вопросом, кто же виноват в создании потенциальной зоны военных столкновений?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Эстонии стартовали двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких стран НАТО.

    Командование армии Литвы заявило о старте учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.

    20 сентября 2025, 01:05 • Новости дня
    Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31

    Минобороны: Три МиГ-31 совершили плановый перелет в Калининградскую область

    Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии, сообщило Минобороны России.

    «19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область», – сообщило Минобороны в Telegram.

    В министерстве уточнили, что маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря и находился более чем в 3 км от острова Вайндло. Во время полета экипажи не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии.

    Отмечается, что полет выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не затрагивал границы других государств. Это «подтверждено средствами объективного контроля», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы допущенного нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    20 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ситуацией с жалобой Эстонии на российские МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

    «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что подобные инциденты способны привести к серьезным последствиям. Трамп добавил, что ему в скором времени проведут официальный брифинг по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    20 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    FAZ: НАТО проведет консультации по жалобе Эстонии на Россию
    FAZ: НАТО проведет консультации по жалобе Эстонии на Россию
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    Страны НАТО проведут консультации по поводу инцидента с российскими военными самолетами в начале следующей недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал немецкой газеты FAZ. Поводом для встречи стали сообщения Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями.

    Как сообщает издание, консультации будут организованы в соответствии со статьей четыре устава альянса, которая предусматривает проведение срочных консультаций между странами-членами в случае угрозы их безопасности. Представитель НАТО уточнил, что точная дата обсуждений пока не определена.

    Ранее власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    Минобороны России заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала главе Минобороны Литвы реализоваться по профессии психолога.

    20 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Захарова пожелала главе Минобороны Литвы реализоваться по профессии психолога

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра обороны Литвы Довиле Шакалене о возможности сбивать российские истребители, пожелав ей реализоваться в сфере юридической психологии.

    Россия желает министру обороны Литвы Довиле Шакалене реализоваться по специальности магистра юридической психологии, передает ТАСС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Шакалене на сообщения о российской авиации.

    «Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности», – заявила Захарова.

    Ранее власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    Минобороны России опровергло этот инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя ситуацию, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад». Она намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО.

    19 сентября 2025, 17:55 • Новости дня
    Участница от Белоруссии на «Интервидении»: В Москве у меня больше слушателей, чем в Минске

    Певица Анастасия Кравченко: В Москве я чувству себя как дома

    Участница от Белоруссии на «Интервидении»: В Москве у меня больше слушателей, чем в Минске
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Интервидение» стало отличным местом для диалога разных культур посредством музыки. Это масштабное и яркое событие, организованное на высшем уровне, сказала газете ВЗГЛЯД участница «Интервидения» от Белоруссии Анастасия Кравченко. Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение».

    «Для меня «Интервидение» – это синоним словам дружба, общение и масштаб. То, что мы видели на генеральном прогоне пару дней назад, невообразимый уровень для подобного события. Музыка не имеет языка, и когда я слушала песни других участников, то чувствовала их посыл за счет постановки, за счет их энергетики», – сказала Анастасия Кравченко, участница «Интервидения» от Белоруссии.

    «И я знаю, что они, возможно, не понимая русского, осознают суть моего номера. То есть все происходящее здесь еще раз доказывает, что музыка – это в первую очередь средства диалога культур», – поясняет она. Певица также поделилась деталями своего выступления: главной «фишкой» станет стеклянный куб, в котором Кравченко будет находиться на сцене.

    «Это очень помогает в плане наглядности образа. С трех сторон – стены, это как дом. И когда я нахожусь в этом пространстве, я вспоминаю свой творческий путь. И стоит мне оттуда выйти, я ощущаю масштаб, будто я действительно, подобно бабочке, выпорхнула. Случайных деталей в номере нет – все взаимосвязано», – уточнила конкурсантка.

    «Меня поддерживает вся Белоруссия, а также моя команда, которая уже давно сплотилась в одну семью. Я не представляю, как мы будем жить друг без друга после возвращения в Минск», – акцентирует она. Рассказала участница и о впечатлениях от российской столицы. «На самом деле, я – частый гость в Москве», – пояснила певица.

    «Здесь проживает мой брат, да и друзей тут много. Ребята принимают меня очень тепло. Насколько можно судить по статистике, здесь много слушателей моих песен. Их, в процентном соотношении, даже больше чем в Минске. Поэтому каждый раз, приезжая в Москву, есть ощущение, что я прибываю будто бы в свой дом», – заключила Кравченко.

    Напомним, 20 сентября в Москве состоится финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие состоится на концертной площадке Live Arena, вмещающей около 11 тыс. зрителей. Ведущими вечера станут артист Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

    В конкурсе примут участие 23 страны. Событие отличается богатым культурным разнообразием: на одной сцене появятся представители государств Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Отбором артистов занимались национальные вещатели. По условиям «Интервидения», песня может исполняться на любом языке.

    При этом композиция должна быть «свежей», то есть написанной не более чем за год до конкурса. Победителя мероприятия будут определять только члены профессионального жюри – зрительского голосования не предусмотрено. В его состав войдут представители всех стран-участниц. В основном это музыкальные продюсеры, композиторы, педагоги по вокалу.

    Победитель конкурса получит приз в 30 млн рублей, а также хрустальный кубок. Россию в рамках «Интервидения» представляет певец Shaman (Ярослав Дронов). Исполнитель прославился своим мощным голосом и патриотическими хитами. Однако для мероприятия была выбрана лиричная композиция, написанная известным продюсером Максимом Фадеевым – «Прямо по сердцу».

    Белоруссию же представит певица Анастасия Кравченко. В 2024 году она была признана «Лучшим радио-исполнителем» на национальной премии «Песня года Беларуси», а ее выступления на таких масштабных событиях, как «Славянский базар» и церемония закрытия II Игр стран СНГ, подтвердили статус одной из самых востребованных певиц страны.

    Ранее телеведущая и комментатор «Интервидения» Яна Чурикова рассказала газете ВЗГЛЯД о главных особенностях текущего конкурса. Своими впечатлениями от Москвы и России также поделился китайский участник конкурса Ван Си.

    19 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    СМИ назвали дату открытия Польшей границы с Белоруссией

    Радио «Беларусь»: Польша начнет открывать границу с Белоруссией 20 сентября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти планируют начать поэтапное открытие границы с Белоруссией, первым этапом станет запуск железнодорожного сообщения, сообщило радио «Беларусь».

    Польша собирается приступить к поэтапному открытию границы с Белоруссией, сообщает радио «Беларусь», информацию передает ТАСС. По данным радиостанции, уже 20 сентября планируется открыть границу для поездов, что станет первым этапом снятия ограничений.

    Далее, по сообщению радио, 22 сентября въезд через границу будет разрешен всем остальным видам наземного транспорта. Официального подтверждения этой информации от польских властей на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша откроет границу с республикой в течение недели.

    Напомним, все погранпереходы на границе Польши с Белоруссией приостановили работу из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения.

    19 сентября 2025, 14:04 • Новости дня
    Лукашенко потребовал организовать хранение картофеля «по-военному»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал «по-военному» подойти к подготовке хранилищ для картофеля.

    На встрече с председателем Гродненского облисполкома Юрием Караевым белорусский лидер уточнил ситуацию с урожаем картофеля и получил заверения, что потребности региона полностью покрыты, передает БелТА.

    Караев сообщил, что дополнительные объемы продукции уже направляются в Минск и на 90% заключены все необходимые договоры.

    Лукашенко особо подчеркнул необходимость не допустить проблем с овощами и картофелем, приказав тщательно очистить и подготовить хранилища. «Это по-военному надо делать», – заявил он.

    Кроме того, Караев отметил готовность региона поделиться излишками яблок с другими областями страны. Лукашенко поддержал такой подход, призвав руководствоваться государственными, а не только местными интересами.

    Ранее Лукашенко признался в любви к картофелю.

    В июне он рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников.

    19 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    В Белоруссии не получили данных о возобновлении работы пунктов пропуска Польши

    Tекст: Дарья Григоренко

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не получал официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска, сообщил официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

    Он заявил: «На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало», передает ТАСС.

    В пятницу радио «Беларусь» сообщило, что польские власти планируют начать поэтапное открытие границы с Белоруссией, первым этапом станет запуск железнодорожного сообщения.

    Напомним, все погранпереходы на границе Польши с Белоруссией приостановили работу из-за российско-белорусских учений «Запад-2025». Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения.

    21 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Глава генштаба Азербайджана Велиев прибыл на встречу штабов СНГ в Минске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Минске началось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ, туда прибыл первый замминистра обороны Азербайджана и начальник генштаба страны Керим Велиев.

    В рамках визита запланированы переговоры между главой азербайджанской делегации и начальником генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павлом Муравейко, сообщило белорусское Минобороны, передает РИА «Новости».

    Велиев и члены азербайджанской делегации также посетят военные учебные заведения в Минске в рамках программы рабочего визита.

    Напомним, Азербайджан был в числе стран, наблюдавших за российско-белорусскими учениями «Запад-2025» на Борисовском полигоне.

    19 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Погранкомитет Белоруссии выразил надежду на открытие границы Польшей в течение недели

    Погранкомитет Белоруссии выразил надежду на скорое открытие границы Польшей

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша откроет границу с республикой в течение недели.

    Орловский выразил надежду на то, что Польша откроет границу с Белоруссией в течение недели. По его словам, ситуация на польской границе остается сложной, и Белоруссия уже пошла навстречу польскому бизнесу, продлив срок пребывания польских грузовиков на своей территории еще на десять дней. сообщает БелТА.

    Орловский пояснил, что установленный ранее срок пребывания польских грузовиков в Белоруссии составлял десять дней и уже почти истек, поэтому принято решение о продлении этого срока еще на десять дней. Если граница не откроется до 27-28 сентября, транспортные средства разместят на специальных площадках, а по перевозчикам начнут применять меры, предусмотренные законодательством.

    Ранее Польша заблокировала границу с Белоруссией забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Польша закрыла границу с Белоруссией на фоне учений «Запад-2025».

    Польские власти направили 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Польши с эмоциями, вызванными военными учениями.

    22 сентября 2025, 11:33 • Новости дня
    Среди раненых при ударе ВСУ по Форосу оказались граждане Белоруссии

    Туристы из Белоруссии пострадали при атаке ВСУ на Крым

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки дронов ВСУ на Форос среди пострадавших оказались туристы, включая граждан Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

    Среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос оказались туристы, в том числе граждане Белоруссии, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

    По ее словам, все пострадавшие получили осколочные ранения. Во время атаки люди находились на береговой линии Фороса. Среди раненых оказались как местные жители, так и гости поселка, передает ТАСС.

    Психолог всю ночь оказывал моральную поддержку пострадавшим и их близким. Местные власти продолжают следить за состоянием здоровья людей, попавших под обстрел.

    В ФМБА сообщили, что при атаке БПЛА ВСУ на Форос тяжело ранены четыре человека. Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ на Крым.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что при атаке украинских дронов на санаторий «Форос» на Крымском полуострове пострадали 15 человек. В результате атаки на поселок Форос пострадал охранник школы, где полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    Минобороны сообщало, что ВСУ нанесли террористический удар по Форосу с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

    Опубликованы кадры разрушений в школе после удара ВСУ по Форосу
    ВС России взяли в полукольцо логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне
    Вэнс взял на себя роль Кирка по работе с американской молодежью
    Президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН впервые за 60 лет
    Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach
    Человек-паук получил сотрясение мозга

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

