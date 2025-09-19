Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?4 комментария
Погранкомитет Белоруссии выразил надежду на открытие границы Польшей в течение недели
Погранкомитет Белоруссии выразил надежду на скорое открытие границы Польшей
Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша откроет границу с республикой в течение недели.
Орловский выразил надежду на то, что Польша откроет границу с Белоруссией в течение недели. По его словам, ситуация на польской границе остается сложной, и Белоруссия уже пошла навстречу польскому бизнесу, продлив срок пребывания польских грузовиков на своей территории еще на десять дней. сообщает БелТА.
Орловский пояснил, что установленный ранее срок пребывания польских грузовиков в Белоруссии составлял десять дней и уже почти истек, поэтому принято решение о продлении этого срока еще на десять дней. Если граница не откроется до 27-28 сентября, транспортные средства разместят на специальных площадках, а по перевозчикам начнут применять меры, предусмотренные законодательством.
Ранее Польша заблокировала границу с Белоруссией забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».
Польша закрыла границу с Белоруссией на фоне учений «Запад-2025».
Польские власти направили 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Польши с эмоциями, вызванными военными учениями.