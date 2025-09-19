  • Новость часаРоссийские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    19 сентября 2025, 13:37 • Новости дня

    Погранкомитет Белоруссии выразил надежду на открытие границы Польшей в течение недели

    Погранкомитет Белоруссии выразил надежду на скорое открытие границы Польшей

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша откроет границу с республикой в течение недели.

    Орловский выразил надежду на то, что Польша откроет границу с Белоруссией в течение недели. По его словам, ситуация на польской границе остается сложной, и Белоруссия уже пошла навстречу польскому бизнесу, продлив срок пребывания польских грузовиков на своей территории еще на десять дней. сообщает БелТА.

    Орловский пояснил, что установленный ранее срок пребывания польских грузовиков в Белоруссии составлял десять дней и уже почти истек, поэтому принято решение о продлении этого срока еще на десять дней. Если граница не откроется до 27-28 сентября, транспортные средства разместят на специальных площадках, а по перевозчикам начнут применять меры, предусмотренные законодательством.

    Ранее Польша заблокировала границу с Белоруссией забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Польша закрыла границу с Белоруссией на фоне учений «Запад-2025».

    Польские власти направили 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Польши с эмоциями, вызванными военными учениями.

    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    18 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой

    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла

    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой
    @ Grzegorz Michalowski/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польские власти подготовили военную операцию по якобы уничтожению российского дрона над своей территорией и сами же испугались последствий провокации. Варшава предстала в этой ситуации унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла розгами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше признали, что дом в Люблинском воеводстве повредил не дрон, а ракета из F-16.

    «Польша еще не вступила ни с кем в войну, а уже дружественным огнем разрушает собственную инфраструктуру. Хорошо, что никто не погиб из мирных жителей. Этот инцидент показывает истинные цели польского военно-политического руководства», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Польские власти сами подготовили военную операцию с якобы российскими беспилотниками, сами ее запороли и сами же испугались. Произошедшее очень похоже на эпизод из комедии Гоголя «Ревизор», когда унтер-офицерская вдова жаловалась Хлестакову на городничего, а тот объяснял, что вдова сама себя высекла розгами», – сыронизировал собеседник.

    «В произошедшем Варшава все равно обвинила Москву. В этой связи я бы еще упомянул крылатое выражение из басни Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Оно очень точно характеризует отношение нынешних польских властей к нашей стране», – заметил эксперт с юмором.

    Ранее Томаш Семоняк, координатор спецслужб Польши, в эфире телеканала TVN признал, что боеприпас, повредивший частный дом в Люблинском воеводстве, является американской всепогодной управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух», выпущенной с истребителя F-16 для уничтожения беспилотника.

    «Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в процессе защиты Польши и ее граждан. Военные заявили, что возместят ущерб», – заявил он, и предостерег общество от подрыва доверия к военным.

    Ракета отклонилась от цели из-за неисправности системы наведения. Боеприпас весом более 150 кг не детонировал, но его прямое попадание частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    По заверению польской стороны, инцидент произошел на прошлой неделе в ходе уничтожения якобы 19 российских беспилотников, которые пролетели сотни километров вглубь территории Польши. При этом, по словам главы МИД Радослава Сикорского ни один из дронов не были оснащен взрывчаткой, сообщает The Guardian.

    НАТО объявило о развертывании дополнительных самолетов на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак БПЛА. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-оповещения с просьбой проявлять осторожность. Доказательств российской принадлежности дронов Варшава не представила.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    16 сентября 2025, 16:41 • Новости дня
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше

    Rzeczpospolita: Ракета AIM-120 F-16 повредила дом в Люблинском воеводстве

    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Люблинском воеводстве Польши ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал, сообщило издание Rzeczpospolita.

    Ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, попала в жилой дом во время операции по перехвату дрона, передает РИА «Новости». Об этом заявило издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в службах расследования. Ранее также поступали сообщения о падении на этот дом неопознанного дрона.

    По информации газеты, ракета AIM-120 AMRAAM предназначалась для уничтожения беспилотника, но из-за неисправности системы наведения отклонилась от цели. Прямое попадание боеприпаса весом более 150 килограммов частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    Источник Rzeczpospolita отметил: «Это была ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители».

    Издание подчеркивает, что в результате инцидента жертв удалось избежать благодаря сработавшим предохранителям, не позволившим ракете взорваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба людям.

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Неизвестный дрон нейтрализовали сотрудники Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.

    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    17 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве

    Глава МИД Польши Сикорский назвал неправомочным перенос посольства России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива оппозиции о переносе российского посольства в Варшаве противоречит международным конвенциям, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение председателя оппозиционной партии «Право и справедливость» о переносе посольства России подальше от правительственных зданий, сообщает ТАСС. По его мнению, данная инициатива не соответствует юридическим нормам.

    Сикорский заявил, что решение Сейма не может служить правовой основой для подобных действий. Он также отметил, что этот вопрос сложнее, чем кажется, поскольку в международных отношениях действуют Венская конвенция и ряд других соглашений.

    Глава МИД Польши подчеркнул, что соблюдение международных обязательств требует учитывать положения международных конвенций, регулирующих деятельность дипломатических миссий.

    Ранее консульство Польши закрылось в Калининграде. Генеральное консульство России в Кракове ранее прекратило работу.

    Польша ранее отказалась признавать ряд объектов собственностью России.

    16 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми

    Россия исключила свидетельство о рождении из документов для въезда и выезда детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Детям младше 14 лет потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию с 2026 года.

    С 20 января 2026 года свидетельство о рождении больше не будет являться документом, дающим право гражданам России до 14 лет выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, сообщает Консульский департамент МИД России. Теперь для пересечения российской границы несовершеннолетним потребуется заграничный паспорт.

    После этой даты въезд на территорию России по свидетельству о рождении останется возможен только для тех детей, которые выехали за рубеж с этим документом до 20 января 2026 года. Также отменяется возможность оформления в российских консульствах указанных стран свидетельства на въезд взамен утерянного или испорченного свидетельства о рождении или при достижении ребенком 14 лет за границей.

    Международные соглашения России с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией, позволяющие детям до 14 лет пересекать границу по свидетельству о рождении, продолжают действовать. Однако, как отмечается, ведется работа по их изменению для исключения свидетельства о рождении из числа проездных документов.

    Родителям рекомендуется оформить заграничный паспорт на ребенка заранее. Подать заявление на оформление документа может только законный представитель несовершеннолетнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней. После введения безвизового режима количество бронирований авиабилетов в Китай на вторую половину сентября увеличилось на 50%.

    16 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии неожиданно приняли участие представители США, что вызвало удивление среди военных и международных наблюдателей, пишет The New York Times (NYT).

    Газета The New York Times отметила неожиданность присутствия представителей США на учениях «Запад-2025» в Белоруссии, пишут «Известия».

    По данным издания, появление американской стороны стало примечательным событием, поскольку маневры традиционно посвящены отработке обороны России от возможного вторжения со стороны НАТО.

    В NYT подчеркнули, что учения проводятся раз в четыре года, а самой мощной страной альянса являются Соединенные Штаты. По словам авторов публикации, белорусские военнослужащие восприняли визит представителей США как приятный сюрприз. В статье отмечается, что республика выразила восторг по поводу участия американцев в маневрах.

    Напомним, американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    17 сентября 2025, 09:07 • Новости дня
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польский президент Кароль Навроцкий поручил правительству срочно установить, что именно привело к разрушению жилого дома в Люблинском воеводстве.

    Навроцкий поставил задачу определить, была ли причиной разрушения дома ракета самолета F-16 или дрон, и обязал правительство использовать все возможные ресурсы для оперативного выяснения обстоятельств происшествия в населенном пункте Вырыки, передает РИА «Новости».

    Бюро национальной безопасности заявило, что «согласие на сокрытие информации не существует», а передаваемые гражданам сведения должны быть тщательно проверены из-за риска дезинформации и гибридной угрозы.

    Ведомство отметило, что ни сам президент, ни бюро до сих пор не получили официальной информации об инциденте, этот вопрос не обсуждался на Совете национальной безопасности.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг обвинения в попытке военных скрыть детали случившегося. Он заявил, что все сведения и выводы по данным событиям были переданы профильным ведомствам, а расследование ведется по установленным правилам. Министр пообещал обнародовать итоги расследования после его завершения.

    Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.

    17 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    В Польше нашли еще один упавший дрон

    В Замостье обнаружили дрон после сообщений о крушениях над Польшей

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Замостья заявила о находке очередного беспилотника в лесу у деревни Станислава, инцидентом занялись местные и окружные службы.

    Об очередной находке упавшего дрона на юго-востоке страны сообщили сотрудники полиции Замостья, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, сегодня утром в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Станислава поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, который впоследствии оказался беспилотником.

    Территория была взята под охрану, к расследованию подключены прокуратура и профильные службы. Ранее власти страны заявляли об обнаружении обломков 17 дронов.

    Глава правительства Дональд Туск 10 сентября утверждал, что сбитые над Польшей аппараты были «российскими», однако доказательства этому не представил. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш отметил, что польская сторона не передавала никаких материалов, подтверждающих российское происхождение БПЛА.

    В Кремле также заявили об отсутствии официальных запросов от Варшавы по инциденту с дронами, а Минобороны России подчеркнуло, что объекты на территории Польши при недавних ударах не планировались, и выразило готовность к консультациям.

    Представители Белоруссии в свою очередь указывали, что своевременно информировали Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а некоторые из сбившихся с курса аппаратов были уничтожены белорусской ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломат Константин Долгов заявил, что западные страны вспоминают про российские посольства только для реализации своих политических целей на фоне замороженных отношений.

    В Люблинском воеводстве Польши ракета с самолета F-16 повредила частный дом, однако боеприпас не сдетонировал. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    17 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Лукашенко назвал требования к будущему президенту Белоруссии

    Лукашенко заявил о желании видеть «крепкого мужика» президентом Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха».

    Лукашенко на встрече с историками и экспертами, посвященной Дню народного единства подчеркнул, что регулярно говорит о возможности появления нового президента, чтобы общество привыкало к этой мысли. Он отметил, что не считает себя великим, однако длительное пребывание у власти сделало его привычной фигурой для белорусов, передает ТАСС.

    По данным БелТА, Лукашенко также выразил мнение, что был бы рад видеть женщину-президента, если бы появилась достойная кандидатура. Однако, по его словам, из-за сложной ситуации вокруг Белоруссии сейчас предпочтительнее, чтобы страной руководил мужчина с военным опытом. Президент добавил, что очень уважает женщин, но считает, что нельзя «бросать их на эту горячую сковородку сегодня».

    Ранее Лукашенко заявил, что намерен брать из советского прошлого только лучшее и сохранять достижения той эпохи.

    Кроме того, президент Белоруссии заявил, что в начале 90-х в республике предпринимались попытки отказаться от использования русского языка.

    18 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании помилованного Статкевича покидать Белоруссию
    Лукашенко заявил о нежелании помилованного Статкевича покидать Белоруссию
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Пул первого»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о нежелании оппозиционера Николая Статкевича, который был помилован и освобожден из тюрьмы 11 сентября, покидать страну и оставаться в Литве.

    По словам белорусского лидера, Статкевич после освобождения отправился в Литву.

    «Туда зашел вроде на нейтральную – или куда – полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: «Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму [там пойдешь]». Говорит: «Пойду в тюрьму». Хорошо, забрали его. Не бросишь же его. Все-таки наш человек. Гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?» – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

    При этом белорусский президент отметил, если оппозиционер «хочет быть лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции», пускай остается за пределами страны.

    «Если он хочет свою старость как-то оформить и по-человечески прожить ее <…>  хватит уже, повоевал – это другая история. То есть, и по-человечески надо подходить», – уточнил глава республики.

    Ранее, 11 сентября, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила о помиловании 52 заключенных, «исходя из принципов гуманизма». В числе помилованных были лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    16 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за экстремизм.

    16 сентября 2025, 16:10 • Новости дня
    Варшава сообщила Минску о задержании белоруски по делу о дронах

    Польша уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по делу о дронах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти официально проинформировали Минск о задержании гражданки Белоруссии за предполагаемое нарушение запрета полетов дронов.

    Варшава официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии, подозреваемой в использовании беспилотника в запретной для полетов зоне, передает ТАСС. В белорусском МИД сообщили, что польская сторона проинформировала их о задержании женщины на территории Польши.

    По данным дипведомства, задержанную подозревают не только в запуске дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, но и в создании угрозы для безопасности и правопорядка. Белорусские дипломаты пока не раскрывают дополнительные детали дела и не сообщают о возможных мерах реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Варшаве задержали двух иностранцев с Украины и из Белоруссии за запуск беспилотника вблизи правительственных зданий.

    Неизвестный дрон нейтрализовали сотрудники Службы государственной охраны Польши при его пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    17 сентября 2025, 13:09 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл свое отношение к советскому прошлому

    Лукашенко назвал недопустимым разрушение советского наследия в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен брать из советского прошлого только лучшее и сохранять достижения той эпохи.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о советском прошлом на встрече с идеологическим активом, историками и экспертным сообществом, передает ТАСС.

    Он отметил, что не приемлет все аспекты того времени, однако считает себя советским человеком, так как не отказывается от прошлого.

    «Когда я говорю, что я советский человек, это не значит, что я приемлю все то, что было», – заявил Лукашенко.

    Президент Белоруссии подчеркнул, что старается взять из советского периода все лучшее. Он напомнил о роли страны в мировой политике в те годы, отметив, что «ни один вопрос без нас не решался». При этом он добавил, что иногда страна вмешивалась в международные дела чрезмерно активно.

    Лукашенко выразил уверенность, что определенные элементы советской экономической модели могут быть полезны и сейчас. По его словам, с приходом к власти он придерживается принципа сохранять все созданное трудом народа, развивать и модернизировать наследие прошлых поколений.

    Ранее Лукашенко заявил, что в начале 90-х в республике предпринимались попытки отказаться от использования русского языка.

    Президент Белоруссии призвал помнить ошибки Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Он также призвал страны ЕАЭС сохранить единый рынок, доставшийся в наследство от СССР.

    16 сентября 2025, 20:42 • Новости дня
    Учения «Запад-2025» прошли с участием резервистов в Калининграде

    Резервисты впервые сформировали танковое подразделение на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках стратегических учений «Запад-2025» более 400 резервистов приняли участие в тренировках на пяти объектах Калининградской области.

    Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» сопровождались учебными сборами с резервистами, сообщает ТАСС. Уточняется, что впервые в ходе таких сборов резервисты были объединены в отдельное танковое подразделение, подготовленное к выполнению боевых задач.

    В Министерстве обороны России заявили: «Впервые в ходе сборов было сформировано и подготовлено к выполнению боевых задач танковое подразделение, состоящее исключительно из резервистов».

    Кроме того, на занятиях с личным составом отряда «БАРС-39» по штурмовой подготовке был внедрен опыт боевых подразделений России по применению мотоциклов в штурмовых действиях. Всего для участия в сборах было призвано более 400 человек. Резервисты проходили подготовку на пяти объектах инфраструктуры Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025».

    Совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы России и Белоруссии, включая авиацию и корабли. Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим учениям в Мулино Нижегородской области.

    16 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Володин назвал польский инцидент с дронами провокацией против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дроны, появившиеся в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    Он охарактеризовал произошедшее как провокацию против России, отметив, что «на большее духу не хватило у тех, кто делал эту провокацию», передает РИА «Новости».

    Володин также обратил внимание на то, что после инцидента в Польше привели войска в состояние боевой готовности, и вновь появились заявления о якобы российских планах начать завоевание. «Никогда Россия не начинала войну. Мы всегда защищались», – сказал он.

    По словам спикера Госдумы, специальная военная операция проводится для защиты России, граждан страны, а также русских на Украине, которые хотят говорить на русском языке, исповедовать православную веру и сохранять свою культуру. Володин добавил, что Россия защищается от нацистов и НАТО, а реальное положение дел «пытаются перевернуть».

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что объявленные Варшавой «российскими» беспилотники не имели на борту взрывчатых веществ, они не нанесли ущерба.

    На заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше.

    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Соцсети лишают людей собственной жизни

      Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

