Премьеры Словакии и Болгарии Фицо и Желязков поддержали усилия США по Украине

Tекст: Антон Антонов

В принятом кабмином Словакии постановлении говорится, что «правительство приветствует мирную инициативу США». Словакия «считает ее хорошей основой для переговоров, ведущих к завершению военного конфликта на Украине», передает ТАСС.

Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что план может быть рассмотрен в Национальном совете и уже получил одобрение действующей коалиции, обладающей парламентским большинством.

Также приветствие инициативы выразил премьер-министр Болгарии Росен Желязков. Он заявил, что «поддерживает усилия Дональда Трампа по достижению справедливого, надежного и устойчивого мира на Украине».

Председатель партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов назвал американский план «хорошей основой для продолжения совместной, скоординированной работы». Он подчеркнул, что безопасность Болгарии, Евросоюза и всей Европы зависит от условий и результата будущих договоренностей и выразил приверженность сотрудничеству с США, ЕС и НАТО для обеспечения устойчивости будущего мирного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.