Назван минимальный доход по вкладу без налога

Tекст: Ольга Иванова

Сумма процентного дохода по банковским вкладам, освобожденная от НДФЛ за 2026 год, составит не менее 160 тыс. рублей, передает Ura.ru со ссылкой на «РБК Инвестиции». Этот показатель рассчитан по формуле, закрепленной в Налоговом кодексе, и основан на ключевой ставке Банка России, которая на 1 января составляет 16% годовых.

В Минфине пояснили, что предельный необлагаемый доход определяется умножением один млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ, действовавшей на первое число каждого месяца соответствующего года. Таким образом, сейчас гарантированной освобожденной от налогообложения является сумма в 160 тыс. рублей.

Если в течение 2026 года ключевая ставка не превысит 16% ни на одну дату, то эта планка сохранится. Однако при росте ключевой ставки в течение года лимит необлагаемого процентного дохода также увеличится согласно установленной формуле, но опуститься ниже 160 тыс. рублей он уже не сможет.

В Минфине также заверили, что подход к расчету не изменялся и его параметры остаются прежними. Это позволяет вкладчикам банков заранее оценивать, какой максимальный доход по вкладам они смогут получить без необходимости уплаты НДФЛ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году вступили в силу изменения в налогообложении процентов по банковским вкладам. Теперь порядок расчета налога на доходы по вкладам изменился. Необлагаемый лимит по процентам с вкладов можно переносить на следующий год.

