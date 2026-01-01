  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 58 украинских БПЛА за восемь часов
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    1 января 2026, 15:38 • Новости дня

    Назван минимальный доход по вкладу без налога

    Tекст: Ольга Иванова

    Размер необлагаемого налогом дохода по банковским вкладам за 2026 год составит не менее 160 тысяч рублей, если ключевая ставка останется 16%.

    Сумма процентного дохода по банковским вкладам, освобожденная от НДФЛ за 2026 год, составит не менее 160 тыс. рублей, передает Ura.ru со ссылкой на «РБК Инвестиции». Этот показатель рассчитан по формуле, закрепленной в Налоговом кодексе, и основан на ключевой ставке Банка России, которая на 1 января составляет 16% годовых.

    В Минфине пояснили, что предельный необлагаемый доход определяется умножением один млн рублей на максимальное значение ключевой ставки ЦБ, действовавшей на первое число каждого месяца соответствующего года. Таким образом, сейчас гарантированной освобожденной от налогообложения является сумма в 160 тыс. рублей.

    Если в течение 2026 года ключевая ставка не превысит 16% ни на одну дату, то эта планка сохранится. Однако при росте ключевой ставки в течение года лимит необлагаемого процентного дохода также увеличится согласно установленной формуле, но опуститься ниже 160 тыс. рублей он уже не сможет.

    В Минфине также заверили, что подход к расчету не изменялся и его параметры остаются прежними. Это позволяет вкладчикам банков заранее оценивать, какой максимальный доход по вкладам они смогут получить без необходимости уплаты НДФЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году вступили в силу изменения в налогообложении процентов по банковским вкладам. Теперь порядок расчета налога на доходы по вкладам изменился. Необлагаемый лимит по процентам с вкладов можно переносить на следующий год.

    1 января 2026, 09:11 • Новости дня
    ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию российского президента Владимира Путина, сообщает газета Wall Street Journal.

    Источник The Wall Street Journal сообщил, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не нашли подтверждений информации об ударе Киева по резиденции президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Газета ссылается на источник в американской администрации, знакомого с разведданными. По данным издания, оценка ЦРУ не выявила признаков попыток нападения на российского лидера.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства.

    Военное ведомство засекло атаку с территории Сумской и Черниговской областей.

    Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    Киевский режим во время атаки применил 91 ударный беспилотник.

    1 января 2026, 10:17 • Новости дня
    VA: После атаки ВСУ на резиденцию Путина судьба ЕС висит на волоске

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка атаки на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина поставила под угрозу судьбу Европы, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

    Французский журнал Valeurs Actuelles пишет, что атака ВСУ с использованием более 90 беспилотников на новгородскую резиденцию президента Владимира Путина совпала с окончанием пресс-конференции американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Французское издание подчеркивает, что нападение поставило под угрозу благополучие всего Запада и еще больше осложнило перспективы разрешения ситуации на Украине.

    В материале особое внимание уделено реакции европейских столиц, которые, по мнению автора Valeurs Actuelles, проигнорировали произошедшее. «Молчание – это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии», – указывает журналист.

    Ответственность за обострение ситуации автор возлагает на европейские элиты, заявляя, что судьба Европы теперь находится в опасности.

    По мнению автора, нападение на резиденцию лидера ядерной державы стало переломным событием, и действия европейских лидеров могут привести к их политическому наказанию – либо через выборы, либо через массовые протесты.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки киевского режима на президентскую резиденцию России беспилотниками.

    Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что сообщения о таких ударах – это «намеренное отвлечение внимания».

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, участвовавших в попытке атаки. Российские военные засекли запуск дронов с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 13:07 • Новости дня
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии

    Rhone: Пиротехника могла быть причиной трагедии на курорте в Швейцарии

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии взрывов, предположительно вызванных неосторожным обращением с пиротехникой, на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек и еще 100 пострадали, власти Швейцарии исключают версию теракта.

    Причиной трагедии на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, передает Rhone FM

    Как сообщили несколько источников радиостанции, инцидент стал результатом серии взрывов, которые могли быть связаны именно с пиротехническими изделиями.

    В результате случившегося в баре на территории курорта погибли порядка 40 человек, еще не менее 100 получили травмы, сообщала также газета Le Nouvelliste.

    Власти Швейцарии исключили версию теракта в качестве причины случившегося, о чем заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу, сообщает ТАСС. По ее словам, основная версия – это поджог, однако к расследованию также привлекли экспертов по работе с пиротехнической продукцией. Террористическую угрозу официально не рассматривают.

    Между тем полиция кантона Вале подтвердила гибель «нескольких десятков» человек на курорте, а также заявила о примерно 100 раненых. Начата работа по опознанию жертв трагедии, подчеркивает глава полиции Фредерик Гислер. На месте продолжают работать спасатели и эксперты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на швейцарском курорте Кран-Монтана погибли порядка 40 человек.

    Ранее сообщалось. что взрыв на курорте Кран-Монтана унес жизни гостей и сотрудников комплекса.

    1 января 2026, 08:51 • Новости дня
    При ударе БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 24 человека

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь 1 января три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области, погибли 24 человека, в том числе ребенок, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в Telegram-канале, что ночью в Хорлах Херсонской области три беспилотника ВСУ атаковали кафе и гостиницу, где мирные жители отмечали Новый год.

    По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли.

    «Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», – написал Сальдо.

    По словам Сальдо, один из БПЛА был с зажигательной смесью, киевский режим целенаправленно сжег людей.

    Чиновник отметил, что этот удар по мирным жителям сравним с трагедией в одесском Доме профсоюзов, а атака произошла почти под бой курантов после разведывательного полета дрона. Пожар после атаки удалось ликвидировать лишь утром. Медики продолжают борьбу за жизни пострадавших.

    Системы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников самолетного типа в семи регионах России за одну ночь.

    Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Электроснабжение Запорожской области восстановили после атаки беспилотников ВСУ.

    1 января 2026, 11:27 • Новости дня
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    31 декабря 2025, 19:41 • Новости дня
    Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже

    Tекст: Денис Тельманов

    Диппредставительство России в Финляндии запросило дополнительные сведения и заявило о готовности помочь своим гражданам, входящим в экипаж судна Fitburg.

    Финские власти уведомили российское посольство о задержании грузового судна, среди членов экипажа которого есть граждане России, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению дипмиссии, посольство пока не получало обращений от своих граждан, задержанных на этом судне.

    Инцидент произошел в среду: финская полиция задержала судно Fitburg, следовавшее из России в Израиль. На борту находились 14 членов экипажа, среди которых, помимо россиян, есть граждане Грузии, Казахстана и Азербайджана. Судно идет под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

    Финская полиция подозревает экипаж в повреждении подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе, а также в умышленном причинении ущерба и вмешательстве в работу коммуникаций.

    Впоследствии российское посольство в Финляндии заявило, что готово оказать любую необходимую помощь задержанным россиянам.

    «Работаем над прояснением ситуации. Запросили у финской стороны дополнительную информацию. Готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства», – сообщили в диппредставительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская береговая охрана задержала судно по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

    Российский сухогруз «Адлер» получил разрешение покинуть территориальные воды Швеции после досмотра на наличие санкционных нарушений.

    1 января 2026, 11:24 • Новости дня
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    Подсчитаны общие потери ВСУ за 2025 год
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Потери украинских вооружённых сил за 2025 год превысили 513 тыс. человек, причём самые тяжёлые для них месяцы пришлись на январь, март и октябрь.

    Потери украинских войск в 2025 году составили более 513 тыс. военнослужащих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России.

    По этим оценкам, наибольшие потери ВСУ понесли в январе, марте и октябре – 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно. В среднем за месяц ВСУ теряли около 42,7 тыс. бойцов.

    Отмечается, что за предыдущий, 2024 год, ВСУ потеряли примерно 593 410 человек.

    С начала спецоперации на Украине и до конца 2025 года российские военные уничтожили значительное количество украинской военной техники: 669 самолетов, 283 вертолета, более 106 тыс. беспилотников, 641 зенитный ракетный комплекс и почти 27 тыс. танков и других бронемашин. Кроме того, в сводке указаны потери в 1 634 боевых машинах реактивных систем залпового огня, 32 275 орудиях полевой артиллерии и миномётов, а также 50 464 единицах специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин отметил успешный ход выполнения задач спецоперации на Украине и подчеркнул, что военным есть чем порадовать граждан.

    Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    1 января 2026, 12:45 • Новости дня
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина

    Экс-разведчик США оценил шанс на переговоры после атаки на резиденцию Путина

    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.

    Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.

    Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.

    Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.

    1 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах

    Сальдо заявил о вероятной организации атаки по Хорлам британскими спецслужбами

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по гостинице в населенном пункте Хорлы, совершенный с помощью украинских беспилотников, мог быть организован британскими и европейскими спецслужбами, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, удар украинских беспилотников по гостинице в поселке Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь мог быть организован при участии британских и европейских спецслужб, передает РИА «Новости».

    Губернатор заявил, что этот атака была направлена на срыв дипломатических усилий между Россией и США по урегулированию конфликта. Он подчеркнул особый цинизм случившегося и выразил уверенность, что Киев действует, ощущая свою безнаказанность, что может означать прямую причастность английских и европейских спецслужб к организации этого преступления.

    Сальдо подчеркнул, что все причастные к атаке будут найдены и понесут ответственность. По его словам, виновные предстанут перед международным трибуналом, созданным по образцу Нюрнбергского процесса. Сальдо заверил, что наказание неминуемо и станет ответом на преступления против мирных жителей.

    Ранее Сальдо заявил об атаке дрона на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и пострадали 50.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших от удара дронов, среди которых двое детей, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве

    Захарова назвала спонсоров ВСУ виновными в гибели людей в Херсонской области

    Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновными в гибели людей в Херсонской области считает всех, кто «спонсирует террористических ублюдков на Украине».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала гибель людей в Херсонской области.

    «Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!», – написала в Telegram-канале Захарова.

    Дипломат провела историческую параллель с событиями в белорусской деревне Хатынь, которую захватили и сожгли коллаборационисты с Западной Украины 85 лет назад, отмечая, что тогда нацисты не прикрывались идеями демократии или заботой о детях. Она подчеркнула, что почерк насилия, который использовался тогда, сейчас продолжается киевскими властями.

    Захарова также обвинила западные страны в поддержке украинских сил, упомянув, что отчеты о затраченных миллиардах налогоплательщиков Запада теперь будут включать информацию о «новогодних подарках» для убийства мирных жителей и детей. По ее мнению, эти страны несут ответственность за страдания невинных.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке дрона на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

    Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару. Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям на Украине должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших, включая двух детей, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии.

    1 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА

    Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.

    Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.

    Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.

    Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.

    Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

    Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.

    Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    1 января 2026, 12:42 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотника, 641 ЗРК, 26 826 танков и других броне машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в декабре российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.

    А в конце декабря украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    1 января 2026, 09:52 • Новости дня
    Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики ВСУ и иностранные наемники в городах Херсон, Одесса и Николаев требуют от гражданских лиц оплачивать им алкоголь как плату «за защиту нэньки-Украины», сообщил представитель пророссийского подполья.

    Боевики ВСУ и иностранные наемники, расквартированные в Одессе, Херсоне и Николаеве, требуют от местных жителей покупать им алкоголь, якобы «за защиту нэньки-Украины», передает РИА «Новости». Об этом агентству сообщил представитель пророссийского подполья.

    Он отметил, что боевики ВСУ и иностранные наемники в канун Нового года постоянно потребляют алкоголь.

    По данным подполья, перед новогодними праздниками украинские военные и иностранные наемники стали вести себя особенно агрессивно по отношению к мирным жителям. Местным жителям, по информации источника, приходится сталкиваться с вымогательствами и давлением.

    Ранее украинская служба безопасности организовала в Херсоне секретные помещения, где людей держат неделями без связи с родственниками.

    1 января 2026, 09:34 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на гостиницу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после атаки БПЛА на кафе в селе Хорлы Херсонской области, где погибли 24 человека, сообщает Следственный комитет.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после атаки, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Следствие установило, что в ночь на 1 января украинские беспилотники, снаряженные боеприпасами, атаковали здание кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате налета погибли более 20 мирных жителей, многие получили ранения.

    Действия лиц, причастных к теракту, будут юридически оценены. Следственный комитет России продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия и личности причастных к атаке.

    В ночь на 1 января три беспилотника атакавали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Херсонской области. В результате нападения погибли 24 человека, среди которых был ребенок.

