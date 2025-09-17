Израиль пошел на риск превращения в КНДР

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Израиль совершает в секторе Газа не что иное, как геноцид. По крайней мере, так заявляет специальная комиссия, созданная Советом по правам человека ООН и выпустившая соответствующий доклад на 72 страницах.

Еврейское государство обвиняют в четырех элементах геноцида. Прежде всего, в убийстве палестинцев в секторе Газа – как утверждает администрация сектора, с октября 2023 года (то есть с начала израильской операции против группировки ХАМАС) погибло уже более 60 тыс. человек. Затем – в причинении палестинцам «серьезных телесных повреждений и ментального расстройства».

Кроме того, речь идет об «умышленном создании для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение» – под этим подразумевается уничтожение Израилем жилых домов и инфраструктуры в секторе Газа. Ну и, наконец, израильтян обвиняют в «применении мер, направленных на предотвращение деторождения внутри группы».

Израильтяне с такими выводами не согласны. «Израиль категорически отвергает искаженный и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску комиссии по расследованию», – говорится в заявлении израильского МИД. По мнению Тель-Авива, доклад был «полностью основан на лжи ХАМАС» и никакого геноцида в секторе нет. С точки зрения Тель-Авива, Израиль реализует право на самооборону, не только защищаясь от террористов из ХАМАС, но и пытаясь предотвратить дальнейшие атаки со стороны боевиков. И поскольку договориться с ХАМАС не получается, проводится военная операция.

С осторожностью к этой оценке ООН относится и Евросоюз. Он утверждает, что факт геноцида может устанавливать только Международный суд в Гааге (МУС).

Действительно, многие выводы ООН (и, конечно же, комиссии) основываются на данных, которые предоставляют власти сектора Газа – то есть, проще говоря, ХАМАС. В том числе и о количестве жертв. Из сколько-нибудь несомненных свидетельств можно отметить спутниковые снимки, где целые кварталы городов сектора стерты с лица земли.

Что же касается военной операции, то арабы, турки, иранцы и европейцы обвиняют Израиль в стремлении не только уничтожить ХАМАС, но и принудительно депортировать жителей сектора Газа (среди которых ХАМАС настолько укоренился, что выкорчевать его уже невозможно). И действует тут Израиль в паре с Соединенными Штатами.

Вашингтон ведет переговоры с арабскими государствами на предмет приема этих жителей, а Израиль обеспечивает их выселение. И поскольку жители Газы отказываются добровольно покидать свои дома, Тель-Авив принуждает их к этому – например, через уничтожение жилого фонда и создание в секторе гуманитарного кризиса. Именно это и было названо экспертами ООН геноцидом. Но может ли такая оценка помешать военной операции Израиля? И зачем вообще Израилю эта операция?

С одной стороны, Тель-Авив проявляет решимость продолжать свою стратегию по Газе до конца вне зависимости от международной критики. Премьер-министр Нетаньяху уже призвал население Израиля готовиться к неизбежной политической и даже экономической изоляции. Вплоть до перехода к «автаркической» – то есть не зависящей от внешних торговых партнеров – экономике.

По мнению израильского руководства, ХАМАС является экзистенциальной угрозой для еврейского государства, а значит курс на уничтожение группировки нужно продолжать любой ценой. Поэтому 16 сентября Израиль возобновил военную операцию в Газе. Тель-Авив намерен не только в течение нескольких месяцев занять территории Сектора, но и затем контролировать их. На первый взгляд, решение выглядит логично: полный контроль Сектора позволит полностью избавиться от ХАМАС, а значит, и от угрозы террористических атак на Израиль.

Защитить палестинцев от действий Израиля сейчас никто не может. Ни доклад ООН, ни коллективный Запад, ни арабские государства, которые сами становятся жертвами израильских бомбежек. Например, тот же Катар.

«Лидеры арабских и других мусульманских стран произнесли много громких заявлений, полных критики по отношению к Израилю, однако дальше политических и экономических мер дело не пойдет.

Никто не хочет прямого военного противостояния с Израилем, а также никто не хочет ссориться из-за этого с Соединенными Штатами Америки», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

И все же некоторые сложности на пути реализации этой стратегии решение комиссии ООН о признании геноцида палестинцев создаст. «Доклад Международной комиссии ООН не остановит Израиль, но повлияет на позиции ряда других стран. Так, например, европейцы и до выхода доклада частично свернули военно-техническое сотрудничество с Израилем. Теперь же – после тех свидетельств, которые привела международная комиссия – сворачивание наверняка пойдет более быстрыми темпами», – говорит Елена Супонина. Из международных игроков, безоговорочно поддерживающих Израиль, остался только его главный партнер – Соединенные Штаты.

Еврокомиссия уже предложила ввести пошлины на израильский экспорт. Ранее полный запрет на поставки вооружений Израилю ввела Испания, Германия также приостановила экспорт вооружений в Израиль. А без армии и постоянного подвоза боеприпасов воевать с ХАМАС проблематично. Да, израильтяне могут производить у себя высокотехнологичные вооружения – но массовые производства (например, снарядов) должны быть там, где есть пространства, постоянный подвоз ресурсов и энергия. Усложнилась и реализация второго этапа плана – то есть поиска места, куда палестинцев можно переместить.

«После ударов Израиля по Катару любые переговоры о том, чтобы какие-то арабские страны приняли палестинских беженцев, да еще и в таком массовом количестве, сошли на нет.

Арабы изначально были напуганы этой идеей и обсуждали ее только ради возможности получить взамен некую материальную помощь от потенциальных спонсоров этого процесса (становиться которыми тоже никто особо желанием не горел). Сейчас же арабский мир вообще в штыки воспринимает любые действия Биньямина Нетаньяху в регионе», – говорит Елена Супонина.

Более того, нельзя сказать, что и внутри Израиля у планов Нетаньяху имеется безоговорочная поддержка. «Никто в мире не понимает, чего хочет Израиль. Какова стратегия? Какова окончательная картина? Как мы вернем похищенных? Как мы закончим войну?» – заявляет лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

По мнению израильского политолога Саймона Циписа, операция ЦАХАЛ в секторе Газа не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава. Как говорит Ципис, «единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев». А также – усиление международной изоляции Израиля. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждает эксперт.

Судя по этим оценкам и растущему международному противодействию, Израиль, заявив о намерении полной оккупации сектора Газа, начал дело с непредсказуемым, плохо просчитанным результатом. Хватит ли в условиях изоляции у Израиля экономических возможностей на такую военную операцию? Допустим, ЦАХАЛ полностью займет эту территорию – но что если арабское население в итоге окажется некуда выселять? Будут ли в таком случае израильские военные делать это насильно, и, что называется, в никуда – под предлогом обеспечения своей безопасности? Израиль сильно рискует – не только провалом своей стратегии в Газе, но и тем, что сомнений по поводу обвинений в геноциде уже ни у кого не останется.