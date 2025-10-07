Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю дня рождения, сообщает ТАСС. В своем обращении Лукашенко особо отметил вклад российского лидера в укрепление суверенитета России и повышение ее авторитета на мировой арене.

Лукашенко подчеркнул: «Российский народ прочно связывает с вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире». Он также выделил принципиальность, целеустремленность, верность долгу и политическую мудрость Путина, а также его исключительную преданность Родине, которые, по мнению белорусского лидера, обеспечили Путину признание внутри страны и уважение зарубежных коллег.

Глава Белоруссии выразил уверенность, что партнерские отношения между Минском и Москвой, основанные на совместных действиях, останутся прочным ориентиром для будущих поколений граждан обеих стран. В заключение Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья, благополучия и энергии для дальнейших успехов на посту президента России.

