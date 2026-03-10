Посол Палестины заявил о препятствовании Израилем доставке помощи в Газу

Tекст: Ольга Иванова

Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, что значительно осложняет ситуацию для местных жителей, передает ТАСС.

Как заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, «Газе нужно минимум 700 грузовиков гуманитарной помощи в день. До сих пор израильтяне разрешают 150–200 грузовиков. Международные организации должны контролировать этот процесс. Гуманитарная ситуация очень тяжелая».

Посол подчеркнул, что после начала обострения вокруг Ирана Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» и с тех пор его не открывает. По его словам, открытие этого КПП в обоих направлениях – одно из ключевых условий для реализации следующего этапа соглашения о прекращении огня в Газе.

Кроме того, Абдель Хафиз Нофаль выразил разочарование действиями Совета мира, созданного по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа. По его словам, эта структура «ничего не делает» для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска продолжают удерживать свыше половины территории сектора Газа, несмотря на выполнение ХАМАС своих обязательств по освобождению заложников.

В столице США прошло первое заседание «Совета мира», на котором мировые лидеры обсуждали урегулирование конфликта в секторе Газа по инициативе Дональда Трампа.

