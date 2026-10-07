Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Додик поздравил Путина с днем рождения
Додик назвал Путина другом сербского народа в поздравлении с днем рождения
Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и назвал его другом сербского народа.
«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Путина – друга Республики Сербской и сербского народа – с днем рождения и желаю ему крепкого здоровья, личного счастья и дальнейших успехов в руководстве Российской Федерацией», – написал Додик в соцсети Х, передает ТАСС.
Политик выразил благодарность за «искреннюю дружбу, понимание и неизменную поддержку, которую он оказывает Республике Сербской». По словам Додика, братские узы и дружба между сербским и русским народами останутся надежной опорой перед лицом любых будущих вызовов.
7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду молодежь Петербурга поздравила президента Владимира Путина флешмобом у Петропавловской крепости.
Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского лидера с днем рождения.
В воскресенье Милорад Додик поблагодарил Путина за поддержку на выборах в Боснии и Герцеговине.