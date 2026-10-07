Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.3 комментария
Молодежь Петербурга поздравила Путина флешмобом у Петропавловской крепости
Активисты «Молодой гвардии» в Петербурге поздравили Путина с днем рождения
В Петербурге более 1,5 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» поздравили президента Владимира Путина с днем рождения, выстроившись в живой триколор у Петропавловской крепости.
Участники акции прошли шествием с флагами России к Нарышкиному бастиону, где в финале образовали надпись «С днем рождения, Президент!» и живой российский триколор, сообщается в посте организаторов.
«Россия – великая страна, которая развивается и уверенно смотрит в будущее», – заявил депутат Госдумы, руководитель Центрального штаба и Санкт-Петербургского реготделения МГЕР Александр Амелин.
Он подчеркнул, что благодаря решениям Владимира Путина в стране создаются современные производства, реализуются научные проекты, совершенствуются образование и медицина. Амелин поблагодарил президента за внимание к молодежи и поддержку ее инициатив.
В этот же день по всей России проходит акция #ПоздравляюПрезидента, в рамках которой люди из разных регионов пишут пожелания и делятся словами поддержки.
В среду президент Абхазии Бадра Гунба поздравил Путина с днем рождения.
Патриарх Кирилл направил поздравления с днем рождения Владимиру Путину.
Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина.