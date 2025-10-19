Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.18 комментариев
Юрист Лактионова объяснила, когда наследник может потерять наследство
Даже если наследник указан в завещании, существуют условия, при которых он может лишиться наследства, включая ошибки оформления и нарушение процедуры, рассказала партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.
По словам юриста, наследники часто пытаются оспорить завещание через суд, считая волю умершего несправедливой. Поводами становятся недееспособность завещателя на момент составления документа, ошибки в оформлении, давление, обман или подлог подписи.
«Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», – пояснила Лактионова агентству «Прайм».
Российское законодательство строго регламентирует процедуру составления завещания. Важно, чтобы лица, в чью пользу составляется документ, не присутствовали при его оформлении или удостоверении. Если это требование нарушается, завещание может быть признано недействительным. Например, если нотариус приезжает к больному и потенциальные наследники находятся в той же комнате, документ оспаривается в суде.
Кроме того, наследство необходимо принять в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В случае пропуска этого срока наследник может утратить право на имущество. Восстановить срок возможно только через суд и при наличии уважительных причин. Судебная практика не признает уважительными такие обстоятельства, как проживание в другой стране или отсутствие общения с наследодателем.
Юрист напомнила, что даже если завещание составлено, права так называемых обязательных наследников – несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга и родителей наследодателя – защищены законом. Им гарантирована хотя бы половина доли от причитающегося по закону, что может уменьшить долю, выделенную другим наследникам.
