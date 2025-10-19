Юрист Лактионова объяснила, когда наследник может потерять наследство

Tекст: Ирма Каплан

По словам юриста, наследники часто пытаются оспорить завещание через суд, считая волю умершего несправедливой. Поводами становятся недееспособность завещателя на момент составления документа, ошибки в оформлении, давление, обман или подлог подписи.

«Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», – пояснила Лактионова агентству «Прайм».

Российское законодательство строго регламентирует процедуру составления завещания. Важно, чтобы лица, в чью пользу составляется документ, не присутствовали при его оформлении или удостоверении. Если это требование нарушается, завещание может быть признано недействительным. Например, если нотариус приезжает к больному и потенциальные наследники находятся в той же комнате, документ оспаривается в суде.

Кроме того, наследство необходимо принять в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В случае пропуска этого срока наследник может утратить право на имущество. Восстановить срок возможно только через суд и при наличии уважительных причин. Судебная практика не признает уважительными такие обстоятельства, как проживание в другой стране или отсутствие общения с наследодателем.

Юрист напомнила, что даже если завещание составлено, права так называемых обязательных наследников – несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга и родителей наследодателя – защищены законом. Им гарантирована хотя бы половина доли от причитающегося по закону, что может уменьшить долю, выделенную другим наследникам.

