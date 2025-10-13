В Госдуме рассказали о вступлении новых законов с ноября

В ноябре 2025 года в России изменились правила для связи, торговли и наследства

Tекст: Денис Тельманов

О ключевых изменениях в законодательстве, вступающих в силу в ноябре 2025 года, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает RT. До 1 ноября операторы мобильной связи должны завершить верификацию абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года, включая частных и корпоративных клиентов. Это направлено на борьбу с фиктивными номерами и защиту от мошенничества.

Говырин пояснил: «По сути, это наводит порядок в учете сим-карт, чтобы исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенничества».

С 1 ноября производителей и поставщиков растительного масла и кормов для животных обяжут подавать сведения о товарах в систему маркировки «Честный знак». Закон направлен на предотвращение подделок и повышение безопасности продукции.

С 5 ноября брокеры будут обязаны четко информировать инвесторов о потенциальных рисках и быстро реагировать на жалобы клиентов. Вводятся новые стандарты качества обслуживания на финансовом рынке.

С 24 ноября нотариусы начнут автоматически уведомлять наследников о задолженностях умерших через единый реестр кредитных историй. Это позволит избежать неожиданных финансовых обязательств, связанных с наследством.

Дополнительно с 1 ноября налоговые органы получат право взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке, сообщил депутат Игорь Антропенко.

