В Госдуме рассказали о вступлении новых законов с ноября

  • Новость часаШведские прокуроры закрыли дело о повреждении кабеля на Балтике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    Трамп заявил о готовности остановить войну Афганистана и Пакистана
    Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей
    ФСБ: Украина планировала убить офицера Минобороны руками исламистов
    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Немецкая разведка предупредила о риске прямого конфликта с Россией
    Полиция Берлина задержала женщину с ножом за угрозы охране посольства России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    0 комментариев
    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    24 комментария
    13 октября 2025, 15:21 • Новости дня

    В Госдуме рассказали о вступлении новых законов с ноября

    В ноябре 2025 года в России изменились правила для связи, торговли и наследства

    В Госдуме рассказали о вступлении новых законов с ноября
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала ноября текущего года россиян ожидает верификация сим-карт, новые требования к брокерам и автоматические проверки наследственных долгов.

    О ключевых изменениях в законодательстве, вступающих в силу в ноябре 2025 года, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает RT. До 1 ноября операторы мобильной связи должны завершить верификацию абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года, включая частных и корпоративных клиентов. Это направлено на борьбу с фиктивными номерами и защиту от мошенничества.

    Говырин пояснил: «По сути, это наводит порядок в учете сим-карт, чтобы исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенничества».

    С 1 ноября производителей и поставщиков растительного масла и кормов для животных обяжут подавать сведения о товарах в систему маркировки «Честный знак». Закон направлен на предотвращение подделок и повышение безопасности продукции.

    С 5 ноября брокеры будут обязаны четко информировать инвесторов о потенциальных рисках и быстро реагировать на жалобы клиентов. Вводятся новые стандарты качества обслуживания на финансовом рынке.

    С 24 ноября нотариусы начнут автоматически уведомлять наследников о задолженностях умерших через единый реестр кредитных историй. Это позволит избежать неожиданных финансовых обязательств, связанных с наследством.

    Дополнительно с 1 ноября налоговые органы получат право взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке, сообщил депутат Игорь Антропенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов предложила существенно увеличить штрафы за неправильное обращение с животными для граждан, должностных и юридических лиц. Плановое повышение пенсий в ноябре 2025 года затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств. Председатель думского комитета Леонид Слуцкий сообщил, что Россия и КНДР вскоре запустят совместные заседания комитетов по международным делам.

    12 октября 2025, 06:40 • Новости дня
    Консул рассказал, как россиян в Таиланде заманивают в рабство

    Tекст: Ирма Каплан

    Граждан России обманным путем заманивают в мошеннические колл-центры Мьянмы, обещая высокооплачиваемую работу в Таиланде, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, который в 2025 году участвовал в освобождении четырех россиян из рабства в Мьянме.

    «На них выходят какие-то безвестные русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде», для девушек – моделями, для парней – рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», – рассказал РИА «Новости» дипломат.

    Переговоры через Telegram или другие мессенджеры обычно завершаются прибытием в бангкокский аэропорт Суварнабхуми. Оттуда обманутых искателей работы везут вглубь Таиланда, а затем в город Месай на мьянманской границе.

    Ильин добавил, что там людей насильно нелегально переправляют через пограничную реку Мэй на лодках, подальше от официального погранперехода.

    Ширина реки Мэй в этих местах не более 70 метров, в сухой сезон ее можно перейти пешком. Некоторые похищенные работники, у которых сразу отбирают телефоны, поначалу даже не осознают, что находятся уже на территории Мьянмы.

    По словам Ильина, освобожденные из мошеннических колл-центров россияне рассказывали, что в самом известном из них, который называется КК Park,  располагается целый мини-город, где можно найти все необходимое для жизни: рестораны, магазины замкнутого цикла, даже спа- и массажные салоны. Там есть все, вплоть до казино, где те, кто работает в колл-центрах, могут потратить любые деньги.

    За день там даже можно выкупить самого себя. Подойти к неким старшим менеджерам, заплатить какую-то сумму, и тебя отпускают.

    Правда периметр колл-центра охраняется незаконными вооруженными формированиями и вся территория окружена колючей проволокой, уточнил Ильин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября россиянку освободили из трудового рабства в незаконном кол-центре на территории Мьянмы. Позже она вылетела из Таиланда в Москву. При этом в кол-центрах мошенников на территории Мьянмы, куда россияне попадают через Таиланд, могут находиться до 25 граждан России, сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

    Комментарии (4)
    12 октября 2025, 02:55 • Новости дня
    Министр Чечни упрекнул ЦБ в связи с голосованием по 500-рублевой купюре
    Министр Чечни упрекнул ЦБ в связи с голосованием по 500-рублевой купюре
    @ vk.com/ahmed_dudaev

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале обратился к Центробанку в связи с якобы изменением условий голосования по выбору изображения на новой 500-рублевой купюре.

    «Мы, жители Чеченской Республики, самым активном образом голосуем за то, чтобы на новой 500-рублевой купюре, на ее обратной стороне, был изображен нами всеми любимый высотный комплекс «Грозный-Сити», – заявил Дудаев в видеообращении.

    На странице голосования по состоянию на 3.00 воскресенья лидирует изображение горы Эльбрус, 1 134 080 голоса. На втором месте – «Грозный-Сити», 1 048 182 голоса.

    По словам Дудаева, к этому результату привела способность жителей Чечни мобилизоваться и вырваться вперед, как вдруг Центробанк решает изменить условия голосования.

    «Изначально Центробанком было объявлено, что можно будет голосовать через Госуслуги, через почту, «Одноклассники», «ВКонтакте», но сейчас мы видим, как какие-то из этих платформ закрываются. <...> Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам платформы, где мы набираем обороты, как минимум, нечестно, нечистоплотно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами нашей великой страны, которые голосуют за «Грозный-Сити», – сказал чеченский министр.

    Он обратился к ЦБ с вопросом, для чего стоило объявлять о голосовании, если нет обеспечения объективности и справедливости?

    Центробанк запустил голосование по новому дизайну банкноты в 500 рублей первого октября. Согласно правилам, каждый участник может выбрать два символа: для лицевой стороны банкноты из достопримечательностей Пятигорска и для оборотной из объектов Северо-Кавказского федерального округа.

    Дудаев считает, что после того, как «Грозный-Сити» возглавил рейтинг,  Центробанк поменял условия голосования, а некоторые платформы, где можно было голосовать, стали закрываться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, список из 22 достопримечательностей Северного Кавказа и Пятигорска вынесли на народное голосование для оформления новой банкноты в 500 рублей. Банк России зафиксировал значительный интерес к выбору оформления новой банкноты номиналом 500 рублей, голосование продлится до 14 октября.

    Комментарии (32)
    13 октября 2025, 11:00 • Видео
    Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

    В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    Депутат Буцкая призвала сделать обязательной медиацию при разводе

    Tекст: Ирма Каплан

    Процедура примирения супругов при разводе должна стать обязательной в России, особенно для семей с детьми, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

    «Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», – сказала она ТАСС.

    Буцкая уточнила, что «медиатор – это человек, который помогает договориться».

    По ее словам, в Москве успешно функционирует сильная служба медиации. По итогам бракоразводного процесса там создают «практически паспорт семьи».

    Депутат отметила, что медиатор выслушивает обе стороны, помогая им прийти к соглашению. Это позволяет избежать вражды между бывшими супругами, даже если брак не сохранится.

    Глобальная задача – уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей, объяснила депутат задачи медиаторов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информполитике Андреем Свинцовым в августе внесла законопроект, предоставляющий судам право назначать совместное воспитание детей после развода.

    Комментарии (38)
    12 октября 2025, 15:09 • Новости дня
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    Песков в связи с «Томагавками» напомнил о возможности Киева создать «грязную бомбу»
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о предупреждениях российских спецслужб о возможном создании Киевом «грязной бомбы».

    «Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад о имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую «грязную бомбу». И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», – заявил Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Он подчеркнул, что Кремль уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине ракет Tomahawk. Представитель Кремля отметил, что эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность из-за серьезности такого вооружения.

    Песков добавил, что несмотря на опасность ракет, их поступление на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте. По его мнению, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий.

    Накануне президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с Владимиром Зеленским о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет американского производства Tomahawk.

    Ранее Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о готовности применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы. Президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского о возможных ударах по территории России ракетами Tomahawk формой «понтажа». Россия усилит свою систему ПВО в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Комментарии (21)
    11 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы

    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра

    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В материалах уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в ходе обысков изъяли уникальные серебряные погоны и коллекцию монет.

    Во время следственных действий у Юрия Кузнецова обнаружили и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей, передает ТАСС.

    Кроме этого, у Кузнецова нашли коллекцию из более чем 80 серебряных монет, среди которых были наборы из Танзании и Казахстана. В коллекции оказались и сувенирные монеты, например, экземпляр из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

    Генерал-лейтенант Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей. Расследование по этому делу завершено, оно находится на рассмотрении суда.

    Кроме того, 20 августа Генеральная прокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества Кузнецова на сумму свыше 500 млн рублей как приобретенного на незаконные доходы. Антикоррупционный иск находится на стадии рассмотрения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Генпрокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества  генерала Кузнецова. У обвиняемого обнаружили имущество на сумму 500 млн рублей. Суд арестовал имущество Кузнецова, квартиру его дочери также арестовали.

    Комментарии (11)
    12 октября 2025, 04:40 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о боях в Константиновке ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие ведут бои на востоке Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки. Но здесь, в основном, ведутся маневренные действия со стороны наших войск. Естественно, мы пока еще полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но работаем как раз над этим очень плотно», – сказал он ТАСС.

    Как рассказывал днем ранее Марочко, ВС России вошли в населенный пункт, совершив рывок со стороны Предтечина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Подразделения ВСУ, оказавшиеся у Клебан-Быкского водохранилища под Константиновкой в ДНР, были уничтожены российскими военными, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 00:24 • Новости дня
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    Захарова назвала «актом отчаяния» переназначение Лекорню премьером Франции
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Тотальный кризис демократии, при котором мнение французов больше не учитывается, – вот, о чем говорит переназначение Себастьена Лекорню на пост премьер-министра Франции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Премьер-министром Франции вновь назначен Себастьен Лекорню, который заявил, что Франции нужна стабильность. На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии – мнение французов больше не учитывается», – написала она в Telegram-канале.

    Напомним, вечером пятницы Елисейский дворец вечером пятницы объявил в пресс-релизе, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Лекорню привела к усилению политического кризиса во Франции, поэтому Макрон поручил ушедшему в отставку Себастьяну Лекорню начать переговоры о формировании нового правительства. При этом большинство французов выразили поддержку идее досрочной отставки Макрона.

    Комментарии (3)
    11 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России

    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт газа из России

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2022 года Евросоюз сократил зависимость от некогда доминирующего поставщика – России – примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Согласно анализу Reuters на базе данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с 2024 годом. В их числе пять стран, которые поддерживают Украину, например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40%, до 2,2 млрд евро, в то время как в Нидерландах – на 72%, до 498 млн евро, показывает анализ.

    В то время как порты сжиженного газа в таких странах, как Франция и Испания, служат отправными точками для поставок российского газа в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а отправляется покупателям по всему блоку.

    «Венгрия вошла в число семи стран, где объем российского импорта энергоносителей вырос в этом году на 11%. К Франции и Нидерландам присоединились еще четыре страны, правительства которых поддерживают Украину в войне: Бельгия, где этот показатель увеличился на 3%, Хорватия (55%), Румыния (57%) и Португалия (167%)», –  сказано в материале агентства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций, однако по данным Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 12:14 • Новости дня
    Эксперты: ЦБ надо поучиться проведению голосований

    Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей

    Эксперты: ЦБ надо поучиться проведению голосований
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    «Выпустите две разные банкноты – одну с Эльбрусом, другую с видами Грозного – и закройте эту тему», – так в экспертном сообществе прокомментировали решение ЦБ отменить голосование по дизайну купюры в 500 рублей из-за попыток техническими способами повлиять на результаты. По мнению политологов, к нынешней ситуации привело то, что регулятор не ознакомился с успешным опытом проведения голосования.

    «История с голосованием за изображение на пятисотрублевке в очередной раз демонстрирует, что у нас нет никакого единства институций», – написал политолог Александр Сайгин в своем Telegram-канале. В качестве примера образцового и продуманного голосования он привел выбор молодежной столицы. «Во-первых, регион не имеет права голосовать сам за себя. Во-вторых, голосование только через «Госуслуги», – уточнил эксперт. По его мнению, пиар-блоку ЦБ следовало изучить этот опыт.

    «Кейс с 500-рублевыми купюрами довольно показателен», – соглашается Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика». «Когда в условиях наличия невысказанных, невскрытых, но существующих противоречий любой – даже самый смехотворный – вопрос может оказаться политическим и сильно заряженным. В обычной жизни для выпуска пара у чайника есть носик, но из-за его блокировки возникают казусы», – написал он Telegram-канале.

    «Столько лишнего шума из-за бумажной купюры в стране, где 87% расчетов безналичные. Говорю же, наличные – зло. Только безнал, только цифра!», – подчеркнул в свою очередь депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

    Политолог Марат Баширов выступил с деловым предложением к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. «Выпустите две разные банкноты – одну с Эльбрусом, другую с видами Грозного – и закройте эту тему. Не надо никакого нового голосования», – считает политолог.

    Ранее Центробанк отменил голосование по символам для новой купюры номиналом 500 рублей. «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – заявил регулятор.

    ЦБ сообщил, что проанализирует результаты голосования и предложит новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий». Новые даты проведения будут объявлены позже, а список предложенных символов останется без изменений.

    Решение Банка России было воспринято властями Чечни как «победа». «Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный Лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит», – отметил министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

    Ранее он обвинял ЦБ в том, что регулятор меняет условия голосования и закрывает площадки, где Чечня «набирает обороты». По его словам, Центробанк изначально объявил, что голосовать можно через почту, «Госуслуги», а также Одноклассники и «ВКонтакте», но потом оставил возможность подтверждения голоса только через портал «Госуслуг».

    Напомним, онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. По данным на вечер воскресенья, среди символов для лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея (1,216 млн голосов), а для оборотной стороны – гора Эльбрус (1,270 млн голосов) и Грозный-сити (1,075 млн голосов), передает «Интерфакс».

    Комментарии (16)
    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Более 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над шестью регионами России за ночь

    Tекст: Ирма Каплан

    Силами ПВО над шестью регионами России за восемь ночных часов сбыто 42 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября текущего года до 07.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 19 дронов сбили над территорией Волгоградской области, 15 – над Ростовской областью, три БПЛА – над Ульяновской.  По два беспилотника нейтрализованы над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один беспилотник сбит над Саратовской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.


    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    Над тремя регионами России сбито более 30 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех областей, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что по 15 дронов были сбиты над Белгородской и Брянской областями и еще два дрона нейтрализованы над территорией Смоленской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны доложило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 06:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об офицерских «штрафротах» ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении на правом фланге штурмовые подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в лесополосах на 250 м и закрепились, две контратаки ВСУ в районе Константиновки успеха не имели.

    «Для доукомплектования штурмовых групп командование ВСУ в Сумской области начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на Сумском направлении», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    На Харьковском направлении в районе Синельниковского леса российские военнослужащие заняли один опорпункт ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске на левом берегу реки Волчья штурмовики продвинулись на 300 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее в лесных массивах бойцы преодолели 1000 м.

    «Ударами БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А поражены позиции противника в районе Бологовки и Великого Бурлука. В районе Великого Бурлука ударом «Герани» уничтожено расположение резервной роты 3 отмбр ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки», – уточнили «Северяне».

    За прошедшие сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла  несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении. Кроме того, «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска вошли в донецкий Димитров
    Черноморский флот опроверг неисправность подлодки «Новороссийск» в Ла-Манше
    Тбилиси объяснил проблемы ЕС доминированием бывших коммунистов
    Во Франции заговорили о смене политической системы Пятой республики
    Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
    Жертвами столкновения поездов в Словакии стали 20 человек
    Ученые объявили о начале массового вымирания коралловых рифов

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского

    В последнее время одно за другим встречаются сообщения о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный готовится к началу политической карьеры – и может быть, даже станет следующим президентом Украины. На чем основаны подобные спекуляции, есть ли у Залужного реальные политические амбиции и какие глобальные силы играют сегодня этой фигурой? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации