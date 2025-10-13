Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
В Госдуме одобрили увеличение штрафов за нарушение правил содержания животных
Группа депутатов предложила существенно повысить размеры штрафов для граждан, должностных и юридических лиц за неправильное обращение с животными.
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона об увеличении штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, передает ТАСС.
Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной. Документ предусматривает внесение изменений в статью 8.52 КоАП РФ.
Согласно проекту, для граждан штрафы планируется установить от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 до 300 тыс. рублей.
В настоящее время подобные штрафы составляют от 1,5 до 3 тыс. рублей для граждан, от 5 до 15 тыс. рублей для должностных лиц, от 15 до 30 тыс. рублей для юридических лиц.
Ранее депутат Александр Спиридонов предложил запретить кормление бездомных животных на детских площадках и вблизи социальных объектов.