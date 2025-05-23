Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.3 комментария
ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на параде Победы в Калининграде
В Калининграде оперативники предотвратили попытку совершения теракта на маршруте военной колонны в дни празднования юбилея Победы.
Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде 25-летнего гражданина России, который готовил теракт на маршруте прохождения парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы, передает ТАСС.
«В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – сообщили в ЦОС.
Следователи установили, что задержанный по полученным в Telegram инструкциям готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования военной колонны. Переписка с членом террористической организации подтвердила его намерения. В ФСБ уточнили, что подозреваемый добровольно сотрудничал с запрещенной организацией и действовал по прямому указанию куратора.
Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Меру пресечения фигуранту избрали в виде заключения под стражу. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В ведомстве добавили, что оперативные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.
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На этой неделе суд в Тверской области поместил под стражу двух школьников, которых обвинили в попытке поджога здания Министерства обороны в Вышнем Волочке по указанию украинского куратора перед 9 Мая.
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