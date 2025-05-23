ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на параде Победы в Калининграде

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде 25-летнего гражданина России, который готовил теракт на маршруте прохождения парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы, передает ТАСС.

«В Калининграде задержан гражданин РФ 2000 года рождения, добровольно вступивший в запрещенную в России террористическую организацию и планировавший совершение теракта в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – сообщили в ЦОС.

Следователи установили, что задержанный по полученным в Telegram инструкциям готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования военной колонны. Переписка с членом террористической организации подтвердила его намерения. В ФСБ уточнили, что подозреваемый добровольно сотрудничал с запрещенной организацией и действовал по прямому указанию куратора.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о содействии террористической и диверсионной деятельности. Меру пресечения фигуранту избрали в виде заключения под стражу. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ведомстве добавили, что оперативные мероприятия и следственные действия по делу продолжаются.

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