Суд Тверской области арестовал подростков за попытку поджога здания Минобороны

Tекст: Мария Иванова

Двое подростков, придерживающихся идей неонацизма, были задержаны в Вышнем Волочке Тверской области за попытку поджога одного из зданий Министерства обороны перед 9 Мая, передает ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, оба несовершеннолетних – граждане России 2008 и 2011 годов рождения – действовали по указанию украинского куратора. Задержание произошло накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Валерия Павлова пояснила, что подростки получили инструкции по мессенджеру и планировали теракт при помощи зажигательных устройств. Подросток 2011 года рождения самостоятельно изготовил несколько таких устройств, а второй участник получил информацию о местоположении уже подготовленных средств. Осуществить задуманное им не удалось – действия были пресечены следователями СК совместно с региональным управлением ФСБ.

По данным ФСБ, во время обысков по адресам проживания и в специально оборудованном схроне были изъяты самодельные зажигательные устройства. Кроме того, в мобильном телефоне одного из задержанных обнаружили переписку с куратором с Украины и видеоотчеты о проведённой разведке объекта нападения.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и участии в террористической организации. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подростков под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ставропольском крае задержали девять человек, готовивших нападения на сотрудников полиции 9 мая, при этом большинство из них оказались несовершеннолетними.

Ранее в Новокузнецке несовершеннолетнего арестовали по подозрению в подготовке взрыва в военкомате.

Дорогомиловский суд Москвы поместил под арест подростка, совершившего поджог и теракт по указке мошенников, которые также выманили у него деньги.