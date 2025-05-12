Подростка задержали за подготовку взрыва военкомата в Новокузнецке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», сотрудники УФСБ по Кемеровской области задержали подростка, который собирался совершить теракт в одном из новокузнецких военкоматов. По данным ведомства, несовершеннолетний вступил в сговор с представителем запрещенной террористической организации «Легион свобода России» и собирался подорвать самодельное взрывное устройство в здании военкомата для дестабилизации деятельности местных органов власти.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ – приготовление к теракту. В ведомстве уточнили, что мера пресечения для задержанного выбрана в виде заключения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал двух подростков, подозреваемых в подготовке терактов в Волгоградской области.