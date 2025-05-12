Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.8 комментариев
Подростка задержали за подготовку взрыва военкомата в Новокузнецке
В Новокузнецке несовершеннолетнего задержали и арестовали по обвинению в подготовке взрыва в здании военного комиссариата.
Как передает РИА «Новости», сотрудники УФСБ по Кемеровской области задержали подростка, который собирался совершить теракт в одном из новокузнецких военкоматов. По данным ведомства, несовершеннолетний вступил в сговор с представителем запрещенной террористической организации «Легион свобода России» и собирался подорвать самодельное взрывное устройство в здании военкомата для дестабилизации деятельности местных органов власти.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ – приготовление к теракту. В ведомстве уточнили, что мера пресечения для задержанного выбрана в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал двух подростков, подозреваемых в подготовке терактов в Волгоградской области.