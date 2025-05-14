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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию
    Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана
    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    Захарова дала Каллас новое нарицательное имя после слов о 17-м пакете санкций
    Дроны ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области
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    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    14 комментариев
    14 мая 2025, 08:27 • Новости дня

    Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на 9 мая

    СК возбудил уголовное дело против жителя Кузбасса за призывы к терроризму на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Жителя Кузбасса обвинили в публичных призывах к терроризму на День Победы, и заключили под стражу, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

    Житель города Киселевска был задержан по подозрению в призывах к терроризму на мероприятиях, приуроченных к 9 мая, передает РИА «Новости».

    В Следственном комитете уточнили, что подозреваемого обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

    Предварительно установлено, что 3 мая мужчина разместил в мессенджере публичный комментарий с призывами к совершению теракта во время празднования Дня Победы. Он был задержан и по решению суда помещен под стражу.

    Преступную деятельность мужчины выявили сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Кемеровской области. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в региональное управление Следственного комитета, где и возбудили уголовное дело.

    Ранее ФСБ задержала трех агентов Киева, которые готовили взрыв у памятника «Танк Т-34» в Каховке.

    Во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о создании террористического сообщества «Белая масть».

    Жителя Челябинской области ранее приговорили к 10 годам колонии за финансирование терроризма.

    13 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Cтартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» стартовал очный этап конкурса «Лидеры России. Политика». Для участия в нем с помощью дистанционного тестирования были отобраны конкурсанты из 17 тыс. желающих.

    В ближайшие два дня участников ждут оценочные мероприятия, по итогам которых будут отобраны до 100 участников образовательной программы.

    На торжественной церемонии открытия первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность проведения конкурса для долгосрочного развития общественно-политической системы страны.

    «Наш президент Владимир Владимирович Путин последовательно реализует целую систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей. В 2018 году стартовала президентская платформа «Россия – страна возможностей». За это время через проекты, конкурсы, инструменты поддержки этой платформы прошло более 10 млн человек. В прошлом году стартовал президентский проект «Время героев», объединяющий героев специальной военной операции. Высшая школа государственного управления получила народное название «Школа губернаторов», 60 ее выпускников возглавили регионы, семь человек стали федеральными министрами», – заявил Кириенко.

    Он напомнил, что победители конкурса  стали мэрами крупных городов, депутатами, сенаторами, а также руководителями российского общества «Знание» и Президентского фонда культурных инициатив.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») увидел в конкурсе большие перспективы для участников в преддверии нового избирательного цикла 2026 года. По его мнению, конкурс поможет будущим политикам успешно начать карьеру и избежать ошибок, а политическая система России получит ценное кадровое пополнение.

    Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко отметил важность конкурса для укрепления связи между поколениями российских политиков. Представитель ЛДПР Сергей Каргинов рассказал о планах партии по работе с финалистами конкурса в рамках института наставничества, включая поездки по регионам во время парламентских недель.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что в конкурсе используются лучшие наработки российской школы госуправления, включая работу над прикладными задачами и выступления ведущих спикеров из администрации президента, Совета Федерации, правительства и Госдумы, а также современные системы тестирования и оценки.

    Конкурс «Лидеры России. Политика» был стартовал 27 ноября. В феврале зарегистрировавшиеся участники прошли дистанционное тестирование, по итогам которого конкурсанты, набравшие необходимое количество баллов, получили приглашения на очный этап. В ходе начавшегося полуфинала конкурсантам предстоит проявить свой потенциал политического лидерства, продемонстрировав экспертам наличие необходимых навыков и компетенций. Кроме того, на площадке полуфинала пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и лекции с участием признанных политических лидеров.

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    13 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

    Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

    Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным, ни с кем другим разговаривать он не будет, заявил заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

    Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Коментарии (48)
    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    13 мая 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций, охарактеризовав ситуацию народной пословицей.

    Путин отметил на встрече с членами «Деловой России», что антироссийские санкции привели к ухудшению экономической ситуации в европейских странах, передает ТАСС. По его словам, Россия показала стабильный экономический рост в последние годы, несмотря на попытки внешнего давления.

    Глава государства процитировал пословицу: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь», отметив, что санкции, введенные против России, нанесли ущерб самим их инициаторам. Путин подчеркнул, что ключевые экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

    Ранее Путин осудил политику западных государств, ведущую к ущербу их собственным экономикам ради давления на Москву.

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    13 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

    Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    Кремль заявил о невозможности участия Европы в переговорах по Украине
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа заняла однозначную позицию на стороне Киева и, по мнению Кремля, не способна выступать беспристрастным участником возможных переговоров по урегулированию конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа полностью поддерживает Киев, поэтому не может претендовать на сбалансированную роль в любых переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Поскольку Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход».

    По его словам, европейский подход, напротив, является провоенным и направлен на продолжение конфликта, что резко отличается от позиций Москвы и Вашингтона. Песков отметил, что представители Европы не могут быть посредниками в переговорах, поскольку их позиция предвзята и не способствует поиску компромисса.

    Он напомнил, что Россия последовательно поддерживает поиск мирного решения, в то время как европейские страны выступают за дальнейшее продолжение боевых действий. По мнению представителя Кремля, такая политика ЕС не позволяет им быть участниками сбалансированного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России и ни с кем другим разговаривать не будет.

    Американский президент Дональд Трамп допустил личное участие в вероятных переговорах между российскими и украинскими представителями в Стамбуле.

    Коментарии (19)
    13 мая 2025, 18:05 • Новости дня
    Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана

    Моди отметил значительное влияние российских С-400 на исход операции «Синдур»

    Моди высоко оценил роль российских С-400 в операции против Пакистана
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что современные зенитно-ракетные комплексы С-400 из России обеспечили Индии решающее преимущество в операции «Синдур» против Пакистана.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о ключевой роли российских систем С-400 в ходе операции «Синдур», пишет РИА «Новости». Он отметил, что координация действий техники, в том числе традиционных индийских систем ПВО и платформ, разработанных по программе «Сделано в Индии», получила беспрецедентно мощную поддержку со стороны современных комплексов С-400.

    «Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», – подчеркнул Моди. По его словам, благодаря новым и передовым технологиям Индия получила преимущество, которому Пакистан не может противостоять.

    Моди также обратился к военнослужащим, заявив, что за последние десять лет ВВС и другие силы получили лучшие технологии. При этом он отметил, что поддержание сложных систем и их эффективная эксплуатация требуют выдающихся навыков, а сочетание технологий и тактики позволило индийской армии продемонстрировать превосходство на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении вооруженного противостояния. Прекращение огня вступило в силу 10 мая в 17.00 по индийскому времени.

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    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова назвала Каллас пакетчицей после ее слов о работе над новыми санкциями

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    13 мая 2025, 20:16 • Новости дня
    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров с Украиной

    Песков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины, ожидая прибытия украинской стороны на встречу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, что российская делегация прибудет в четверг в Стамбул для ожидаемых переговоров с украинской стороной, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    19 комментариев

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул для переговоров по Украине.

    Коментарии (15)
    13 мая 2025, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины

    Политолог Скачко: За три года Украина прошла путь от примитивного патриотизма к унынию

    Эксперт объяснил разницу в пополнении вооруженных сил России и Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Граждане России все лучше понимают причины СВО, поэтому у нас растет число добровольцев, а на Украине распространилось такое явление, как «бусификация» – отлов на улице мужчин для отправки на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в России.

    «В России растет чисто добровольцев, а на Украине появились даже такие явления, как «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.

    Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.

    «Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.

    Украинские соцсети наполнены видео о принудительной мобилизации украинских мужчин, которую в народе назвали «бусификацией» (производное от «бус» – микроавтобус, на котором перемещаются военные для отлова людей для нужд ВСУ – прим. ВЗГЛЯД). Действия работники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) часто сопровождаются конфликтами с местными жителями и применением силы со стороны военных.

    Коментарии (9)
    13 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Госдума приняла закон о локализации машин такси
    Госдума приняла закон о локализации машин такси
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Закон о локализации машин такси был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

    Документ позволяет регионам самостоятельно устанавливать обязательные критерии локализации для легковых такси. Для того чтобы автомобиль был включен в реестр такси, теперь потребуется выполнение одного из условий: достаточное количество баллов локализации, как для государственных закупок, либо производство машины по специнвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года, передает ТАСС.

    С 1 января 2033 года единственным критерием попадания в реестр станет набор необходимого количества баллов локализации. Для Калининградской области и Сибирского федерального округа требования начнут действовать только с 1 марта 2028 года, а в регионах Дальнего Востока – с 1 марта 2030 года.

    В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключения из новых правил предусмотрены для отдельных регионов, чтобы обеспечить плавный переход.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

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    13 мая 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    Путин рассказал о просьбах зарубежных брендов вернуться в Россию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок.

    По словам президента, власти России будут учитывать, как западные компании себя вели при уходе из страны, и простых извинений для возвращения будет недостаточно, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что решение о допуске зарубежных брендов будет приниматься исходя из выгодности для России.

    «Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – значит, ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас», – приводит Кремль слова главы государства в Telegram-канале.

    Он также отметил, что российские бренды появляются сотнями и тысячами, а их продукция зачастую превосходит по качеству иностранные аналоги.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Коментарии (18)
    13 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    В Калуге молодая мать подожгла пять автомобилей Росгвардии

    Tекст: Мария Иванова

    В Калуге на стоянке Росгвардии сгорели пять машин, предположительно подожженных молодой женщиной, действовавшей по заданию украинских кураторов.

    Молодая жительница Калуги подожгла пять автомобилей Росгвардии на улице Тульской, сообщает <РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным МЧС, пожар произошел в ночь на понедельник, пострадавших нет.

    Источник уточнил, что фигурантка 1999 года рождения пробралась на стоянку управления Росгвардии, облила горючей смесью один автомобиль «ВАЗ-2114» и четыре машины «Лада Гранта», после чего скрылась на своем автомобиле.

    По информации собеседникаагентства, у задержанной есть малолетний ребенок, а действовала она предположительно по указанию украинских кураторов. Официальных комментариев от правоохранительных и следственных органов по факту происшествия пока не поступало.

    Ранее в Архангельске возбудили уголовное дело о теракте против молодого человека, подозреваемого в поджоге четырех полицейских автомобилей.

    Студента Политехнического колледжа обвинили в поджоге релейного шкафа на железной дороге по указанию кураторов с Украины.

    Коментарии (15)
    13 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    Финляндия решила перейти с российской на европейскую железнодорожную колею
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Финляндия готовится перейти на европейский стандарт железнодорожной колеи шириной 1435 мм, что позволит повысить военную мобильность.

    Финляндия рассматривает переход на европейскую железнодорожную колею шириной 1435 миллиметров, пишет Yle. Министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне заявила, что решение должно быть принято правительством до 27 июля. Она подчеркнула: «Это не просто финский вопрос, а совместный проект всей Европы и НАТО», сообщает «Фонтанка.ру».

    Ранне отметила, что изменение колеи позволит повысить безопасность перевозок, улучшить военную мобильность и укрепить транспортные связи со Швецией и Норвегией. По ее словам, Евросоюз может профинансировать до 50% разработки проекта и до 30% строительства новых путей.

    Работы по замене колеи могут стартовать не раньше 2030-х годов, начать планируют с района к северу от города Оулу. Европейская комиссия еще в 2022 году рекомендовала Финляндии перейти на европейский стандарт железнодорожных путей, который почти на девять сантиметров уже нынешнего.

    Сейчас в Финляндии используется железнодорожная колея шириной 1524 миллиметра. Такой стандарт был принят еще во времена существования Великого княжества Финляндского в составе Российской империи и сохранялся до сегодняшнего дня.

    Ранее власти Финляндии направили заявку в Евросоюз, чтобы активировать положения о национальном освобождении от расходов ради увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП.

    Коментарии (11)
    14 мая 2025, 01:09 • Новости дня
    Ученые назвали полезные продукты для снижения кровяного давления

    EJPC: Чай и шоколад способны снижать кровяное давление

    Tекст: Ирма Каплан

    Ученые из британского Суррея выяснили, что регулярное употребление чая, темного шоколада и других продуктов, богатых флаван-3-олами, способствует нормализации артериального давления.

    Специалисты в британском Университете Суррея выявили благотворное влияние на кровяное давление и сосуды природных соединений флаван-3-олов, которые входят в состав какао, чая, яблок, винограда, пишут они в научной статье для European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

    Анализ 145 рандомизированных контролируемых испытаний показал, что регулярное употребление флаван-3-олов в чае, какао, яблоках и винограде приводит к снижению артериального давления.

    В некоторых случаях эффект был сопоставим с результатами применения некоторых лекарств.

    Кроме того, ученые обнаружили, что флаван-3-олы улучшают функцию эндотелия – внутренней оболочки сосудов, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Эти улучшения сохранялись независимо от изменений давления.

    «Результаты обнадеживают тех, кто ищет доступные способы контролировать свое артериальное давление и поддерживать здоровье сердца с помощью приятных изменений в рационе питания», – цитирует MedicalExpress ведущего автора исследования профессора Кристиана Хайсса.

    Он добавил, что включение небольшого количеств чая, яблок, темного шоколада или какао в ежедневный рацион может стать полезным для людей с повышенным давлением и проблемными сосудами, но не заменит медицинские рекомендации и назначенные препараты.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.

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