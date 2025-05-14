Жителя Кузбасса задержали за призывы к терроризму на 9 мая

СК возбудил уголовное дело против жителя Кузбасса за призывы к терроризму на 9 мая

Tекст: Вера Басилая

Житель города Киселевска был задержан по подозрению в призывах к терроризму на мероприятиях, приуроченных к 9 мая, передает РИА «Новости».

В Следственном комитете уточнили, что подозреваемого обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Предварительно установлено, что 3 мая мужчина разместил в мессенджере публичный комментарий с призывами к совершению теракта во время празднования Дня Победы. Он был задержан и по решению суда помещен под стражу.

Преступную деятельность мужчины выявили сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Кемеровской области. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в региональное управление Следственного комитета, где и возбудили уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала трех агентов Киева, которые готовили взрыв у памятника «Танк Т-34» в Каховке.

Во Втором западном окружном военном суде стартовало рассмотрение дела о создании террористического сообщества «Белая масть».

Жителя Челябинской области ранее приговорили к 10 годам колонии за финансирование терроризма.

