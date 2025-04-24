Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Жителя Челябинской области приговорили за финансирование терроризма
Жителя Челябинской области осудили за финансирование международных террористов
В Челябинской области мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы за денежную поддержку участников международных террористических организаций в 2022-2023 годах.
Житель Челябинской области осужден к десяти годам лишения свободы за финансирование участников международных террористических организаций, ообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Преступная деятельность происходила с июня 2022 года по февраль 2023 года, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, осужденный, разделяя радикальную исламскую идеологию и поддерживая лиц, сражающихся на территории иностранных государств, регулярно переводил им денежные средства. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, задержание произошло в октябре 2023 года.
Согласно решению Центрального окружного военного суда Екатеринбурга, первые четыре года наказания осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России – содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма.
Напомним, на этой неделе житель Челябинской области оказался под следствием по подозрению в оказании финансовой поддержки военной организации, действующей против России.
Ранее директор баскетбольного клуба в Смоленской области получил два года колонии за призывы в интернете к российским солдатам и офицерам переходить на сторону ВСУ, что квалифицировали как пропаганду терроризма. А Останкинский суд Москвы заключил под стражу Татьяну Шувалову, диспетчера ГБУ «Жилищник» района Зюзино, по обвинению в содействии терроризму.