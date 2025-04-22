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УФСБ возбудило дело на жителя Челябинской области за госизмену
УФСБ обвинило жителя Челябинской области в финансировании проукраинской военной организации
Житель Челябинской области оказался под следствием по подозрению в оказании финансовой поддержки военной организации, действующей против России.
Управление ФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в государственной измене, передает РИА «Новости». По версии следствия, мужчина оказывал финансовую помощь военной организации, деятельность которой направлена против безопасности России.
В сообщении регионального УФСБ говорится, что фигурант дела придерживался проукраинской идеологии и был активным участником оппозиционных интернет-сообществ. В марте 2024 года он разместил в открытом доступе материалы с призывами к террористической и экстремистской деятельности.
Мужчине уже были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета).
«Следственным органом УФСБ по Челябинской области в отношении гражданина дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», – говорится в официальном сообщении ведомства. Обвинение ему уже предъявлено, уточнили в пресс-службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Симферополя, который передавал СБУ сведения о военных объектах Крыма через иностранный мессенджер,. Ранее двое жителей Воронежа были осуждены на длительные сроки за террористический акт на объекте связи после получения задания и вознаграждения в 20 тыс. рублей через иностранный мессенджер.
Между тем количество приговоров за государственную измену в России в прошлом году увеличилось почти в четыре раза, достигнув 145 случаев.