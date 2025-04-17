Число приговоров за госизмену в России выросло вчетверо

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, по данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2024 году количество приговоров по статье 275 УК РФ (государственная измена) составило 145. Это почти вчетверо больше, чем в 2023 году, когда было осуждено 39 человек, и существенно выше показателя 2022 года – 16 человек.

Двум из осужденных в 2024 году суды назначили пожизненное лишение свободы, тогда как в 2023 году лишь одному из осужденных был вынесен такой приговор. Помимо этого, за шпионаж в 2024 году были осуждены 23 человека (по статье 276 УК РФ), а по статье 275.1 УК РФ (конфиденциальное сотрудничество с иностранными государствами или организациями) – 21 человек.

Из осужденных по статье о госизмене, треть составляют молодые люди в возрасте до 24 лет, включая 40 человек в возрасте от 18 до 24 лет и четырех – от 14 до 17 лет. Также в числе осужденных 13 человек в возрасте от 50 до 59 лет и 6 – старше 60 лет. Среди тех, кто был осужден, оказалось 7 женщин, 11 студентов или учащихся и трое государственных служащих.

Статья 275 УК РФ охватывает не только шпионаж и выдачу гостайны, но также переход на сторону противника или оказание ему помощи, включая финансовую и консультационную, в деятельности, направленной против национальной безопасности России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орле суд осудил подростка за диверсию и государственную измену. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в государственной измене. Также ФСБ задержала жителя Керчи по обвинению в государственной измене.