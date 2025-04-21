ФСБ задержала крымчанина за передачу данных о военных объектах СБУ

ФСБ задержала жителя Симферополя за передачу СБУ сведений о военных объектах

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма местного жителя, который по заданию куратора от СБУ собирал и отправлял через иностранный интернет-мессенджер данные о военных объектах российских вооруженных сил на полуострове, сообщает ТАСС

В Центре общественных связей ФСБ уточнили: «Установлено, что житель Симферополя был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству и по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне посредством иностранного интернет-мессенджера данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова».

В ФСБ сообщили, что подозреваемый дает признательные показания. Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ – за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией. Фигурант дела заключен под стражу.

В ФСБ напомнили, что данная статья предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Симферополе возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая, как установили сотрудники ФСБ, призывала в украинском чате «искоренить русский язык и русских».

На прошлой неделе в Новороссийске сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, пытавшегося организовать взрыв в административном здании с помощью самодельного взрывного устройства, а в ЛНР был задержан агент украинской разведки, который планировал покушение на депутата Народного совета по указанию ГУР.