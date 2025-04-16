У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.2 комментария
ФСБ задержала в ЛНР агента Киева за подготовку покушения на депутата
В ЛНР задержали агента украинской разведки, который планировал покушение на депутата Народного совета по указанию ГУР, сообщили в УФСБ по ЛНР.
В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали агента государственного управления разведки Министерства обороны Украины, который подозревается в организации покушения на депутата Народного совета, передает РИА «Новости».
Задержанный является жителем республики и проходил специальное обучение на подконтрольной Киеву территории. Он рассказал о своей проукраинской позиции и взаимодействии с куратором, с которым его познакомили после выезда в один из городов Украины.
Задержанный сообщил органам УФСБ по ЛНР, что находясь на Украине, проходил обучение минно-взрывному делу, тренировался в стрельбе и работал с различными боеприпасами. За свою деятельность он получал денежное вознаграждение. После завершения подготовки, он подписал документы о конфиденциальном сотрудничестве с украинской разведкой. По его словам, он понимал, что сотрудничает с Главным управлением разведки Украины.
На луганчанина было заведено уголовное дело по ряду статей, включая государственную измену, обучение с целью осуществления террористической деятельности, подготовку к террористическому акту, а также приобретение и хранение взрывчатых веществ. Ведется следствие. Задержанный также признался, что лично подбирал объекты для диверсий и организовывал схроны с взрывными устройствами. По указанию кураторов он также сообщал о передвижении военной техники ВС России и военных объектов.
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