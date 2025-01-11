ФСБ задержала в ЛНР мужчину за шпионаж в пользу Украины

ФСБ в ЛНР задержало бывшего гражданина Украины за шпионаж в пользу Киева

Tекст: Мария Иванова

В ЛНР задержан бывший гражданин Украины, сообщает ТАСС. По данным УФСБ по ЛНР, мужчина с 2023 года передавал Службе безопасности Украины сведения о местах дислокации российских войск в регионе. Задержание было проведено сотрудниками УФСБ по региону.

На оперативном видео задержанный рассказал, что украинская спецслужба предложила ему сотрудничество, когда он находился в Харькове с сыном, поступавшим в вуз. В 2023 году мужчина забрал посылку с компонентами взрывчатки по заданию украинской спецслужбы. Он получил телефон, аккумулятор, детонатор и шесть тротиловых шашек, собрал их и отправил фото чекирующему задание.

С лета 2023 года задержанный посещал населенные пункты ЛНР, где находились российские военные объекты, и передавал их координаты СБУ. Задержанный признался, что его действия были направлены на причинение ущерба России по идейным соображениям.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж» УК РФ. Ведется следствие, уточнили в ведомстве.

В начале года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на территории Запорожской области, ликвидировав гражданина Украины, завербованного агентами ГУР. Ранее ФСБ задержала россиянина 1983 года рождения за передачу фотографий объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья военной разведке Украины.