ФСБ ликвидировала агента ГУР Украины в Запорожской области

Сотрудники ФСБ уничтожили агента ГУР Украины, готовившего теракт в Запорожье

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, который готовил теракт в Запорожской области, передает ТАСС. Пресс-служба УФСБ по Запорожской области сообщила, что этот гражданин Украины разыскивался за особо тяжкие преступления, включая покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.

По данным ФСБ, агент, завербованный украинскими спецслужбами, подготовил самодельное взрывное устройство для диверсионно-террористической атаки. В ходе обыска в частном домовладении, где находился злоумышленник, он оказал сопротивление с применением огнестрельного оружия. В результате перестрелки диверсант был уничтожен, сотрудники ФСБ не пострадали.

В доме подозреваемого были найдены предметы, схожие с пистолетом системы Макарова, спусковой рычаг гранаты и самодельное взрывное устройство. Эти находки подтверждают подготовку теракта. Расследование продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства дела и возможные связи уничтоженного агента.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданку России, подозреваемую в попытке совершения террористического акта против сотрудника ГУ ФСИН в Донецкой народной республике при помощи самодельного взрывного устройства. Также сообщалось, что бывший сотрудник прокуратуры Украины был задержан за подрыв машины кандидата в судьи в Запорожской области с использованием самодельного взрывного устройства.