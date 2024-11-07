Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Экс-сотрудника прокуратуры Украины обвинили в попытке теракта в Бердянске
Бывший сотрудник прокуратуры Украины задержан за подрыв авто кандидата в судьи в Запорожской области
Задержан бывший сотрудник прокуратуры Украины за подрыв машины кандидата в судьи в Запорожской области с использованием самодельного взрывного устройства, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Бывший сотрудник прокуратуры Украины был задержан в Бердянске по обвинению в подрыве автомобиля своего знакомого, который являлся кандидатом на должность судьи в Запорожской области, передает ТАСС.
По версии следствия, обвиняемый установил самодельное взрывное устройство под транспортным средством своего знакомого. Взрыв произошел, когда автомобиль стоял возле дома потерпевшего, в этот момент в салоне никого не было.
Задержанный признался, что действовал по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, за теракт ему пообещали 10 тыс. долларов. Петренко также отметила, что до вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации обвиняемый работал в органах прокуратуры Украины.
Ранее ФСБ задержала в Донецкой народной республике женщину за попытку подрыва сотрудника ГУ ФСИН. Также сообщалось, что после подрыва автомобиля с сотрудником Запорожской АЭС глава региона Евгений Балицкий призвал жителей быть бдительными и осматривать свои машины.
Подозреваемые в поджогах в нескольких регионах заявили, что украинские спецслужбы поставили им задачу изготовить взрывчатку для подрыва поезда и поджечь самолет.