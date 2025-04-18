ФСБ возбудила дело против крымчанки за призывы искоренить русских

  • Новость часаДробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польшу лишают шансов нажиться на Украине
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Анпилогов: Польша не сможет укрыться под дырявым ядерным зонтиком Франции
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России
    Хинштейн: Смирнов и Дедов прогнали через КРКО десятки миллиардов рублей
    Иран анонсировал ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Россией
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    25 комментариев
    18 апреля 2025, 14:16 • Новости дня

    ФСБ возбудила дело против крымчанки за призывы искоренить русских

    В Симферополе завели дело на женщину за призывы искоренить русских в чате

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Симферополе возбудили уголовное дело против местной жительницы за призывы в украинском чате искоренить русский язык и русских, что выявили сотрудники ФСБ.

    Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Симферополя, которая в украинском чате призывала искоренить русский язык и русских. Противоправные действия женщины выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, женщина выступала с призывами осуществить экстремистскую деятельность, используя сеть интернет. Пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю сообщает, что ей может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

    «Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму 18-летнего жителя, связанного с неонацистской террористической группировкой, который планировал поджечь мечеть в Симферополе за одну тыс. долларов.

    Сотрудники ФСБ также задержали в Херсонской области россиянку, подозреваемую в переводе денег на помощь ВСУ, что расценивается как государственная измена.

    17 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы, следует из указа на портале правовых актов.

    Указ изменяет положения, которые были утверждены в 2010 году при Дмитрии Медведеве, и обновляет униформу для различных родов войск и спецслужб, включая ФСБ, ФСО, СВР и Нацгвардию.

    В документе на сайте указано, что введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая высшее командование ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Также для ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах.

    Полевая экипировка дополнена новыми зимними и летними комплектами для разведки и ФСБ, включая камуфляжные куртки и утепленные шапки. Особое внимание уделено военнослужащим-женщинам, уточнения для формы в морских частях и береговой охране.

    Отдельные требования касаются морской формы: обновлены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на кораблях.

    Ранее Минобороны России объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.

    Коментарии (7)
    18 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.

    Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.

    По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.

    Коментарии (30)
    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    Коментарии (31)
    17 апреля 2025, 22:06 • Новости дня
    Встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев

    Елисейский дворец назвал переговоры с США по Украине продуктивными

    Встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы», сообщило агентство France-Presse.

    Агентство передает, что Елисейский дворец назвал продуктивной встречу с делегацией США по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, по заявлению администрации президента Франции, позволили сблизить позиции сторон, передает ТАСС.

    Визит американских представителей включал встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и переговоры с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Также состоялись встречи с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    По сообщению агентства, в Париже запущен переговорный процесс, «к которому присоединились европейцы». Очередная встреча лидеров пяти стран запланирована на следующую неделю в Лондоне.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж для участия во встречах с представителями США, Франции, Германии и Британии по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Глава британского МИД Дэвид Лэмми присоединится к переговорам по Украине на высоком уровне с «коалицией желающих», с участием спецпосланника Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретаря США Марко Рубио.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

    Коментарии (11)
    17 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией

    Флориан Филиппо счел отправку военных Дании на Украину сигналом ЕС к войне с Россией

    Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Планы Дании отправить войска на Украину говорят о желании Европейского союза воевать с Россией, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Заявление Дании о намерении до лета отправить своих солдат на Украину свидетельствует о готовности Евросоюза вступить в войну с Россией, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Тревога! Начальник Генштаба Вооруженных сил Дании объявил об отправке до лета датских солдат на Украину. Это первое официальное объявление об отправке туда солдат из европейских стран», – написал он в соцсети X.

    Политик отметил, что Россия немедленно назвала датских солдат «мишенями для русской армии», так что эта самая первая отправка группы европейских солдат на Украину «не сулит ничего хорошего».

    «ЕС хочет войны! Призываю на национальную манифестацию, направленную на то, чтобы остановить это безумие, и за мир, в воскресенье, в Париже, давайте будем там», – призвал Филиппо.

    При этом главком сухопутными силами Дании Петер Бойсен 14 апреля сообщил телеканалу TV2 о намерении направить датских военнослужащих на Украину ради опыта. Они намеренно будут размещены вдали от фронта, уточнил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала  предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Коментарии (13)
    18 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Отечественная рок-группа «Бахыт-Компот» презентовала новый клип на песню «На русском обугленном танке», выполненную в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина.

    Лидер группы Вадим Степанцов рассказал, что это один из немногих случаев, когда он написал песню не на свои стихи, передает Рен-ТВ.

    Основой композиции стали строки, сочиненные его знакомым. Несмотря на это, тематика песни оказалась близка Степанцову, так как группа часто выступала для бойцов на фронте.

    Степанцов отметил, что песня выполнена в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина. Она представляет собой сатиру, созданную для поднятия настроения бойцам.

    Анимация для клипа была создана художником, другом Степанцова, который трудился над проектом около года.

    Это уже второй клип, который он создает для группы. Премьера вызвала радость фанатов, несмотря на простоту его визуального исполнения.

    Кроме того, лидер группы отметил возросшую популярность «Бахыт-Компота», поскольку коллектив все чаще приглашают на различные фестивали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

    Коментарии (8)
    17 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях удара Taurus по российским объектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева.

    На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по российским объектам с использованием крылатых ракет Taurus будет рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте.

    Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула, что такой шаг потребует непосредственного участия военнослужащих бундесвера, а целью может стать Крымский мост.

    Захарова отметила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил об использовании этих ракет против российских объектов критически важной транспортной инфраструктуры, что вызовет серьезные последствия для Германии. Дипломат добавила, что Германия окажется вовлеченной в боевые действия на стороне киевского режима, если решится на применение ракет.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

    Коментарии (24)
    18 апреля 2025, 07:31 • Новости дня
    На Украине арестовали месторождение лития

    Tекст: Александра Юдина

    Печерский суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области, разрабатываемого предприятием «Укрлитийдобыча» Сергея Табалова.

    Печерский районный суд Киева наложил арест на 51 земельный участок Полоховского месторождения лития, передает ТАСС.

    Это крупнейшее месторождение в Европе, расположенное в Кировоградской области.

    Арест связан с уголовным делом, возбужденным в 2016 году по статье о мошенничестве. Согласно украинскому реестру судебных решений, компания «Укрлитийдобыча», принадлежащая Сергею Табалову, использовала фиктивные сделки для приобретения участков.

    Судебные документы указывают, что «Укрлитийдобыча» незаконно разрабатывает месторождение, причиняя ущерб государству и гражданам Украины.

    Наблюдатели обратили внимание, что решение суда совпало с переговорами между Украиной и США о добыче полезных ископаемых.

    По данным украинского издания «Экономическая правда», Сергей Табалов вложил 100 млн гривен в разведку месторождения, а общие затраты на его разработку составили более 300 млн гривен. Лицензия на добычу обошлась бизнесмену в 119 млн гривен.

    Ранее AFP сообщало, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 22:23 • Новости дня
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о запусках российских ракет
    Зеленский признался, что США передают ВСУ данные о запусках российских ракет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США предоставляют Украине данные о запусках российских баллистических ракет, но не раскрывают точные цели ударов, заявил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, Соединенные Штаты передают Украине данные о «выходах» баллистических ракет, указывая на направление, но без указания конкретных целей. Он отметил, что подобная информация критически важна для Вооруженных сил Украины. Он также выразил обеспокоенность, когда возникла угроза длительной заморозки передачи разведданных из США, передает ТАСС.

    Зеленский также напомнил, что в период с 2000 по 2019 год Украина потеряла большую часть своих систем противовоздушной обороны. Если в 1992 году в стране было 225 таких комплексов, то к 2019 году, по его словам, осталось около 60. Остальные комплексы, как выразился Зеленский «куда-то делись».

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

    Коментарии (3)
    18 апреля 2025, 12:25 • Новости дня
    Хинштейн: Смирнов и Дедов прогнали через КРКО десятки миллиардов рублей
    Хинштейн: Смирнов и Дедов прогнали через КРКО десятки миллиардов рублей
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корпорация развития Курской области (КРКО), использовавшаяся при строительстве оборонительных сооружений, стала супермонополией в регионе при бывшем губернаторе Алексее Смирнове и его бывшем заме Алексее Дедове, заявил действующий врио главы региона Александр Хинштейн.

    Изначально КРКО создавалась как проектный офис, но стала супермонополией, она управляла строительством ФАПов, авиационной инфраструктуры и получала земли под крупные проекты, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В общей сложности через корпорацию прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. По данным следствия, 4,1 млрд рублей, выделенных на фортификационные сооружения, были присвоены руководством корпорации и их подрядчиками, указал врио губернатора.

    Кроме Смирнова и Дедова, под арест также попал директор КРКО Владимир Лукин и три его бывших заместителя, а также несколько руководителей компаний-подрядчиков. Против них возбуждено множество уголовных дел, в том числе и в Иваново, где они также обвиняются в хищениях.

    По словам Хинштейна, прежние руководители Курской области сознательно передавали управление бюджетными средствами ненадежным подрядчикам, не обладающим компетенцией и опытом. Местные власти и силовые структуры регулярно указывали на нарушения, но реакции не было.

    Врио губернатора отметил, что правительство региона активно сотрудничает с правоохранительными органами для устранения коррупции и выражает благодарность прокуратуре, ФСБ и другим структурам .

    Напомним, экс-губернатора Курской области Смирнова обвинили в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, дело связано с выделением средств на строительство укреплений на границе с Украиной.

    Коментарии (21)
    17 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций

    Политолог Быстрицкий: У России появилась прагматичная и юридически понятная формула строительства отношений с «Талибаном»

    Политолог объяснил исключение «Талибана» из числа террористических организаций
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Исключение «Талибана» из числа террористических организаций в России было прагматичным решением и создает почву для более тесного сотрудничества с Афганистаном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. В четверг Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

    «Решение Верховного суда исключить движение «Талибан» из списка террористических организаций придаст не только большую устойчивость переговорам, но и создает почву для поднятия их на более сложный уровень. У России появилась более удобная и прагматичная, юридически понятная формула строительства отношений с Афганистаном», – считает Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Существует немало проектов по развитию стран Средней Азии, их практически невозможно решать без Афганистана. Это не только вопросы безопасности, но и доступ к водным ресурсам, строительство каналов и других объектов, – продолжил эксперт. – Теперь возможны многосторонние международные контакты, которые в случае прежнего двусмысленного статуса были бы затруднены и могли бы подвергнуться деформации».

    Москва сможет активизировать отношения с Кабулом в сферах безопасности и добычи полезных ископаемых, работать над различными инфраструктурными проектами. «Такие проекты возможны, но интенсификация отношений с «Талибаном» началась не вчера, наблюдается градиент роста, но он идет не очень быстро, как и многое в политике, где все движется неравномерно», – рассуждает Быстрицкий.

    При этом Россия неоднократно подчеркивала, что одним из главных условий для официального признания талибов легитимной властью в Афганистане будет выполнение движением своего обещания создать политически инклюзивное правительство с участием не только представителей пуштунов, но и узбеков, таджиков и других национальностей. Этого до сих пор не произошло.

    По мнению эксперта, к таком вопросу нужно относиться более прагматично с учетом развития отношений России с Афганистаном, в том числе с разными силами внутри страны.

    «Инклюзивное правительство в Афганистане еще не создано, но мы не знаем всех деталей переговоров. Возможно, есть определенные временные рамки создания такого правительства. Во-вторых, Афганистан крайне тяжело и сложно управляется. К контролю движения над всей территорией страны, как я понимаю, есть вопросы, хотя пока талибы держатся прочно и взаимодействуют с самыми разными силами», – добавил спикер.

    По его словам, «внутри самого «Талибана» существует много разных настроений»: «Это не единая монолитная сила. Но в целом динамика «Талибана» скорее позитивная, а не негативная».

    При этом решение России, подчеркивает политолог, не связано с желанием опередить США на афганском треке: «В том, что Афганистан гораздо важнее для России, чем для США, нет никаких сомнений. Афганистан граничит со странами, которые являются нашими союзниками в самых разных организациях, включая ОДКБ, ЕАЭС и так далее. А для США Афганистан – далекая страна», – добавил политолог.

    В четверг Верховный суд России в закрытом режиме принял решение приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), удовлетворив административное исковое заявление Генпрокуратуры России. В этом списке «Талибан» находился с 2003 года за использование методов террора и поддержку связей с незаконными вооруженными формированиями в Чечне.

    В мае 2024 года МИД и Минюст в докладе президенту Владимиру Путину заявили о том, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций, потому что движение контролирует всю территорию Афганистана и является там реальной властью. Путин, комментируя этот вопрос, предлагал «исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения».

    Процесс исключения «Талибана» из перечня террористических организаций проходил в рамках закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого в декабре 2024 года. В документе говорится, что исключение возможно, если движение прекратило пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Таким образом, «Талибан» стал первой организацией, которую исключили из списка террористических после прошлогодних поправок в федеральный закон «О противодействии терроризму».

    Ранее представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами.

    Коментарии (17)
    18 апреля 2025, 00:33 • Новости дня
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    Небензя назвал нереалистичным скорое прекращение огня из-за действий Киева
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

    О невозможности обсуждения прекращения огня на Украине на текущем этапе заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что причиной этому стал отказ украинской стороны соблюдать ограниченный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.

    Небензя пояснил, что ранее была предпринята попытка достижения ограниченного прекращения огня, касающегося исключительно объектов энергетической инфраструктуры. Однако, как было сказано, это соглашение не было выполнено Киевом, что делает невозможным обсуждение более широкого прекращения огня в текущих условиях.

    «Говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе», – подчеркнул он в своем выступлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Коментарии (10)
    17 апреля 2025, 21:38 • Новости дня
    Главврач Алешкинской больницы назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России

    Владимир Харлан назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России

    Главврач Алешкинской больницы назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России
    @ SALDO_VGA

    Tекст: Валерия Городецкая

    Находящийся сейчас на реабилитации главврач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан назвал неожиданным присвоение ему звания Героя России.

    Харлан заявил: «Со здоровьем будет все хорошо, я сейчас на реабилитации. Очень неожиданно это все. Хотя в принципе все неожиданно и бывает: и хорошее, и плохое». Об этом сообщает ТАСС.

    Кабинет Харлана в декабре прошлого года был атакован ВСУ, в результате чего он получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб. Еще ранее, 23 сентября 2024 года, украинский дрон атаковал машину Харлана, что привело к гибели его жены и ранениям самого медика и его водителя.

    В середине ноября 2024 года первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, находясь с визитом в Херсонской области, вручил Владимиру Харлану орден Мужества за стойкость и преданность своему делу.

    В четверг президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешкинской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Коментарии (3)
    18 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»

    На киевском рынке обнаружены иконы и техника с табличкой «Трофеи с Курщины»

    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    @ t.me/iamsniper

    Tекст: Вера Басилая

    На киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины», среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны.

    На одном из рынков Киева были замечены товары с табличкой на украинском языке: «Трофеи с Курщины». В Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» размещены фотографии прилавка, на котором выставлены иконы, радиоприемники, столовые приборы и различная техника, передает «Лента.ру».

    В сообщении группы «Аида» спецназа «Ахмат» подчеркивается, что среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны. Особым спросом пользуются иконы, медали и старые книги, которые, как предполагается, могут быть перепроданы коллекционерам в Европе.

    В публикации канала также упоминается, что по «кодексу воина» трофеем считается только то, что было снято с поверженного противника, а не то, что «украли и замародерили у мирняка».

    Ранее бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

    Коментарии (8)
    Главное
    Российские войска освободили Валентиновку в ДНР
    Китай отверг обвинения Киева в поставках оружия и пороха России
    В Германии не согласовали поставки Taurus Украине
    Общественники и церковь отреагировали на срыв доставки Благодатного огня в Молдавию
    Грузия пригрозила Европе экономическими проблемами в случае отмена безвиза
    Гослинга утвердили на главную роль в новом фильме о «Звездных войнах»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»

    Отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти

    Чехия сегодня празднует полный отказ от российской нефти. Она была одной из трех европейских стран, которые сохранили возможность покупать российскую нефть благодаря наличию советского нефтепровода «Дружба». Как Польша помогла Чехии решиться на такой невыгодный шаг и как этот, казалось бы, небольшой шаг может привести к более масштабным последствиям для России? Подробности

    Перейти в раздел

    США временно вернули европейцам самоуважение

    На встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине. До кое-чего договориться удалось, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерная энергетика обеспечит российские перспективы в космосе

    Одна из самых технологически развитых отраслей российской промышленности – ядерная энергетика – должна стать козырем России в космосе на ближайшие десятилетия. По крайней мере, такая задача поставлена руководством страны. Как будут выглядеть ядерные космические системы и какие преимущества они предоставят? Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу лишают шансов нажиться на Украине

    «Поляки на банкет опоздали». Такими словами политологи комментируют намерение Варшавы заработать на помощи Украине – точно так же, как это сейчас пытается сделать Белый дом. Можно сказать, что у Польши уводят лакомый кусок прямо из-под носа, причем те, кого Варшава рассматривает как ближайших союзников. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............