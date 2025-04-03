Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
ФСБ задержала россиянку за помощь ВСУ в Херсонской области
ФСБ задержала россиянку за финансирование ВС Украины в Херсонской области
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области россиянку, подозреваемую в переводе денег на помощь ВСУ, что расценивается как государственная измена.
ФСБ задержала гражданку России в Херсонской области по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС. Женщина обвиняется в переводе личных денежных средств для поддержки Вооруженных сил Украины, включая закупку бронетехники, боеприпасов и медикаментов.
В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что противоправная деятельность задержанной была направлена против безопасности Российской Федерации. Подчеркивается, что женщина осознанно оказывала финансовую помощь украинским силам.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемая находится под стражей. Следственные органы УФСБ по Херсонской области продолжают работу над закреплением доказательств в рамках этого дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Новоалтайска приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену и сотрудничество с террористической организацией после того, как он записал видеоприсягу для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.
ФСБ ранее задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.
В Крыму задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах для украинской разведки.