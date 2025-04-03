ФСБ задержала россиянку за помощь ВСУ в Херсонской области

ФСБ задержала россиянку за финансирование ВС Украины в Херсонской области

Tекст: Мария Иванова

ФСБ задержала гражданку России в Херсонской области по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС. Женщина обвиняется в переводе личных денежных средств для поддержки Вооруженных сил Украины, включая закупку бронетехники, боеприпасов и медикаментов.

В Центре общественных связей ФСБ пояснили, что противоправная деятельность задержанной была направлена против безопасности Российской Федерации. Подчеркивается, что женщина осознанно оказывала финансовую помощь украинским силам.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемая находится под стражей. Следственные органы УФСБ по Херсонской области продолжают работу над закреплением доказательств в рамках этого дела.

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