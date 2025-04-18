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Диспетчера «Жилищника» арестовали по делу о терроризме
Суд Москвы арестовал диспетчера Татьяну Шувалову за содействие терроризму
Останкинский суд Москвы заключил под стражу Татьяну Шувалову, диспетчера ГБУ «Жилищник» района Зюзино, по обвинению в содействии терроризму, несмотря на просьбы защиты о домашнем аресте.
Останкинский суд Москвы заключил под стражу на два месяца диспетчера ГБУ «Жилищник» района Зюзино Татьяну Шувалову, сообщает ТАСС. Ее обвиняют по статье 205.1 УК РФ в склонении, вербовке или финансировании терроризма. Суд отклонил просьбу защиты о домашнем аресте, обосновав это необходимостью исключить возможность влияния на следствие.
В материалах дела говорится, что Шувалова ранее не была судима. Она замужем и имеет несовершеннолетнего ребенка. При этом ее муж и сын выехали за пределы России. Суд постановил, что Шувалова останется под арестом до 15 июня 2025 года. Суть обвинений против нее остается нераскрытой.
Шувалова работала в ГБУ «Жилищник» с 2018 года. Адвокаты настаивали, что домашний арест был бы более уместной мерой пресечения, учитывая семейные обстоятельства их подзащитной, но суд отклонил эти доводы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский бизнесмен Эдуард Шифрин потерял доступ к своим активам в России из-за обвинений в мошенничестве в особо крупном размере, апелляционный военный суд подтвердил приговор телеведущей Татьяне Лазаревой, осужденной за оправдание терроризма на шесть с половиной лет заключения с запретом на администрирование интернет-ресурсов на четыре года, а студент второго курса РУДН Арби Дукаев был признан судом социально опасным по обвинению в содействии террористической деятельности, и его арест продлили до 21 мая.