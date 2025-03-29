Активы Шифрина арестованы по делу о мошенничестве

Суды Москвы арестовали имущество бизнесмена Шифрина в деле о крупном мошенничестве

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, московские суды наложили арест на имущество и активы Эдуарда Шифрина, крупнейшего украинского бизнесмена и вице-президента Всемирного еврейского конгресса, по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам дела, суд удовлетворил ходатайство об аресте активов, подкрепив это обвинением по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предполагает мошенничество в особо крупном размере.

Шифрин был объявлен в розыск по новой статье, согласно базе данных МВД РФ. Это стало результатом обновления условий розыска, ранее открытого в октябре 2023 года. Бизнесмен родился в Днепропетровске, имеет диплом Московского института стали и сплавов и ученую степень кандидата технических наук. Он является соучредителем Midland Group, занимающейся металлургией, судоходством, недвижимостью и сельским хозяйством.

Состояние Шифрина оценивается в более чем 1 млрд долларов. В октябре 2016 года он получил российское гражданство, но после начала специальной военной операции в 2022 году подал заявление на отказ от него. В настоящее время проживает за пределами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России объявило в розыск предпринимателя украинского происхождения и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Эдуарда Шифрина. Также объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова. Следствие объявило в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, которому предъявили обвинение в призывах к терроризму.