До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.14 комментариев
Банкира Конаныхина заочно арестовали по делу о призывах к терроризму
Следствие объявило в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, ему предъявили обвинение в призывах к терроризму, сообщили в полиции.
Уточняется, что бизнесмен скрывается за границей, поэтому он был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск, передает ТАСС.
Позже в Лефортовском суде Москвы сообщили, что Конаныхин заочно арестован на два месяца с момента задержания или депортации в Россию.
Ранее в розыск в России объявили предпринимателя украинского происхождения Эдуарда Шифрина.